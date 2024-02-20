Вбивць пілота РФ, що перегнав гелікоптер на Харківщину, вивела на слід дівчина
Довга рука Володимира Путіна тягнеться через усю Європу. У понеділок стало відомо, що вбивці кремлівського тирана 12 разів вистрілили у пілота Максима Кузьмінова (28 років) неподалік Аліканте, пише BILD.
Пілот вертольота прилетів до України влітку 2023 року на повністю обладнаному армійському гелікоптері Мі-8 і передав машину українцям. За свій героїчний вчинок Кузьмінов отримав від України суму, еквівалентну 460 000 євро, і з того часу Путін та його поплічники вважали його «зрадником». На нього почали полювати, росіяни закликали до вбивства.
Як підтвердила українська військова розвідка, Кузьмінов вирішив виїхати з України з грошима та влаштуватися в Іспанії. Але замість того, щоб поводитися там непомітно, він припустився фатальних помилок.
Пілот-утікач, за повідомленнями місцевих ЗМІ, підтримував зв’язок зі знайомими з РФ, а також «поводився неадекватно, кричав і постійно говорив у п’яному вигляді про своє минуле і справжнє життя».
Інформація, яку також підтвердила Україна: напередодні вбивства Кузьмінов запросив до себе свою колишню дівчину – і так він вивів на слід путінських вбивць.
Прокремлівський телеграм-канал Shot стверджує, що вбивці Кузьмінова вистрілили у нього 12 разів, а потім переїхали машиною. Саме вбивство, ймовірно, сталося ще 13 лютого. Машину, яка була залучена у злочині, згодом знайшли спаленою.
Кузьмінов відомий тим, що влітку минулого року викрав російський гелікоптер Мі-8 і передав його українській стороні. Два інші члени екіпажу, за словами українських військових, загинули під час спроби втекти.
Нагадаємо, про спецоперацію за участю Кузьмінова ЗМІ повідомили 23 серпня 2023 року – російський Мі-8 приземлився на один з аеродромів у Харківській області.
Пізніше в ГУР розповіли, що спецоперація, яка тривала понад пів року, отримала назву “Синиця”. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 до України. Вертоліт здійснював рейс між двома авіабазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27 та Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Вони були ліквідовані. Сім’ю пілота завчасно вивезли із РФ в Україну.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: Аликанте, вертолет, выстрел, испания, Максим Кузьминов, перебежчик, пилот РФ, рф, убийство, харківщина;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Довга рука Володимира Путіна тягнеться через усю Європу. У понеділок стало відомо, що вбивці кремлівського тирана 12 разів вистрілили у пілота Максима Кузьмінова (28 років) неподалік Аліканте, пише BILD. ".