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Розвідка “виманила” в Україну російський Мі-8: гелікоптер сів на Харківщині

Події 15:56   23.08.2023
Вікторія Яковенко
Розвідка “виманила” в Україну російський Мі-8: гелікоптер сів на Харківщині Фото: “Українська правда”

Нещодавно російський гелікоптер Мі-8 опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації ГУ розвідки Міністерства оборони України. Вертоліт приземлився у Харківській області.

Про це в середу, 23 серпня, пише «Українська правда» з посиланням на «високопоставлені джерела» в спецслужбах.

«Це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ», – пише видання.

Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.

У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані, зазначили у виданні.

Пілот і його сімʼя наразі перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які мав доставити росіянам.

Гелікоптер, за даними видання, вже у Києві.

Під час етеру нацмарафону речник ГУ розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, попередньо, підтвердив цю інформацію. Усі подробиці він пообіцяв повідомити пізніше.

«Трошки треба почекати. Ведеться робота і з екіпажем в тому числі. Все гаразд, новини будуть», – сказав Юсов.

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Фото: “Українська правда”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 15:56;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нещодавно російський гелікоптер Мі-8 опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації ГУ розвідки Міністерства оборони України. Вертоліт приземлився у Харківській області.".