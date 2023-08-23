Розвідка “виманила” в Україну російський Мі-8: гелікоптер сів на Харківщині
Нещодавно російський гелікоптер Мі-8 опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації ГУ розвідки Міністерства оборони України. Вертоліт приземлився у Харківській області.
Про це в середу, 23 серпня, пише «Українська правда» з посиланням на «високопоставлені джерела» в спецслужбах.
«Це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ», – пише видання.
Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.
У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані, зазначили у виданні.
Пілот і його сімʼя наразі перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які мав доставити росіянам.
Гелікоптер, за даними видання, вже у Києві.
Під час етеру нацмарафону речник ГУ розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, попередньо, підтвердив цю інформацію. Усі подробиці він пообіцяв повідомити пізніше.
«Трошки треба почекати. Ведеться робота і з екіпажем в тому числі. Все гаразд, новини будуть», – сказав Юсов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нещодавно російський гелікоптер Мі-8 опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації ГУ розвідки Міністерства оборони України. Вертоліт приземлився у Харківській області.".