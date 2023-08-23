Разведка «выманила» в Украину российский Ми-8: вертолет сел на Харьковщине

Недавно российский вертолет Ми-8 оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУ разведки Министерства обороны Украины. Вертолет приземлился в Харьковской области.

Об этом в среду, 23 августа, пишет «Украинская правда» со ссылкой на «высокопоставленные источники» в спецслужбах.

«Это была спецоперация ГУР, продолжавшаяся более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украине. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ», – пишет издание.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

В результате спецоперации два члена экипажа были ликвидированы, отметили в издании.

Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должны были доставить россиянам.

Вертолет, по данным издания, уже в Киеве.

Во время эфира нацмарафона пресс-секретарь ГУ разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, предварительно, подтвердил эту информацию. Все подробности он пообещал сообщить позже.

«Немножко нужно подождать. Ведется работа и с экипажем, в том числе. Все хорошо, новости будут», — сказал Юсов.