Разведка «выманила» в Украину российский Ми-8: вертолет сел на Харьковщине
Недавно российский вертолет Ми-8 оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУ разведки Министерства обороны Украины. Вертолет приземлился в Харьковской области.
Об этом в среду, 23 августа, пишет «Украинская правда» со ссылкой на «высокопоставленные источники» в спецслужбах.
«Это была спецоперация ГУР, продолжавшаяся более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украине. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ», – пишет издание.
Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.
В результате спецоперации два члена экипажа были ликвидированы, отметили в издании.
Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должны были доставить россиянам.
Вертолет, по данным издания, уже в Киеве.
Во время эфира нацмарафона пресс-секретарь ГУ разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, предварительно, подтвердил эту информацию. Все подробности он пообещал сообщить позже.
«Немножко нужно подождать. Ведется работа и с экипажем, в том числе. Все хорошо, новости будут», — сказал Юсов.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно российский вертолет Ми-8 оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУ разведки Министерства обороны Украины. Вертолет приземлился в Харьковской области.".