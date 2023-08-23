Синегубов: об эвакуации и военной ситуации на Купянском направлении (видео)

Ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Наши воины постоянно наносят поражение по врагу. Оккупанты отступают на свои позиции. Враг пытается где-то по отдельным группами продвигаться. Однако ему это не удается, и он вынужден проводить постоянно замену своего личного состава, военной техники, проводить ротации», — сказал Синегубов.

Он также заявил, что оккупанты пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре, по логистическим объектам района, чтобы усложнить передвижение гражданскому населению.

«Находиться там пока очень опасно. Потому что враг бьет и по центральной части города, и по жилым домам со всех видов вооружения – артиллерии, авиации, минометов, танков. Ежедневно есть трагические случаи ранений гражданского населения, как в Купянске так и в районе», — добавил председатель ХОВА.

Он также сообщил, что за последние сутки с Купянщины эвакуировали 48 человек. Всего с 9 августа из района выехали более 600 человек.