«Я стрелять не умею»: на Купянском направлении взяли в плен двух оккупантов
На Купянском направлении пограничники бригады «Помста» взяли в плен двух оккупантов, которые выжили после штурма.
Пленные – стрелки 1-й танковой армии 15-й отдельной мотострелковой бригады, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Один из оккупантов рассказал, что им «не дают вообще ничего», даже опознавательных знаков.
«Им плевать на нас, как мясо бросили. Нас не спрашивают, просто грузят. Я стрелять не умею и не знаю, как пользоваться автоматом. Что дали – с тем и ушли. Нас назад не пускают, только вперед», — сказал оккупант.
Еще один россиянин говорит, что воюет в Украине семь месяцев, и никто «не понимает, зачем воюют против украинцев».
«Я думаю, что это просто дядя Вовочка захотел забрать себе земли побольше. Поэтому он кладет в эту землю очень много неплохих людей. Ребята, нужно заканчивать эту войну. Я надеюсь Украине вернут ее земли», — сказал оккупант.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, Купянское, направление, оккупанты, окупанти, плен, штурм;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 10:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении пограничники бригады «Помста» взяли в плен двух оккупантов, которые выжили после штурма.".