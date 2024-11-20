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«Я стрелять не умею»: на Купянском направлении взяли в плен двух оккупантов

Общество 10:23   20.11.2024
Виктория Яковенко
«Я стрелять не умею»: на Купянском направлении взяли в плен двух оккупантов суриншот

На Купянском направлении пограничники бригады «Помста» взяли в плен двух оккупантов, которые выжили после штурма.

Пленные – стрелки 1-й танковой армии 15-й отдельной мотострелковой бригады, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Один из оккупантов рассказал, что им «не дают вообще ничего», даже опознавательных знаков.

«Им плевать на нас, как мясо бросили. Нас не спрашивают, просто грузят. Я стрелять не умею и не знаю, как пользоваться автоматом. Что дали – с тем и ушли. Нас назад не пускают, только вперед», — сказал оккупант.

Еще один россиянин говорит, что воюет в Украине семь месяцев, и никто «не понимает, зачем воюют против украинцев».

«Я думаю, что это просто дядя Вовочка захотел забрать себе земли побольше. Поэтому он кладет в эту землю очень много неплохих людей. Ребята, нужно заканчивать эту войну. Я надеюсь Украине вернут ее земли», — сказал оккупант.

Видео: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 10:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении пограничники бригады «Помста» взяли в плен двух оккупантов, которые выжили после штурма.".