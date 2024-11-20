Live
  • Ср 20.11.2024
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.33
  • EUR 43.69

Прорыв РФ в Купянск поставил многих в тупик — Коваленко о новых угрозах

Общество 09:45   20.11.2024
Виктория Яковенко
Прорыв РФ в Купянск поставил многих в тупик — Коваленко о новых угрозах

После того как СОУ нейтрализовали закрепление россиян в Купянске на Харьковщине на прошлой неделе, угроза вторжения оккупантов здесь до сих пор остается, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«По состоянию на сегодня единственная дорога от Лимана Первого на северной окраине Купянска является наиболее угрожающей и проблематичной. Конечно, решение этой проблематики имеет свои сценарии, но будут ли они приняты во внимание, уверен, что да. Но сам прорыв, который имел место на прошлой неделе, ну если честно, вообще многих поставил в некий тупик», — сказал Коваленко на Oboz.ua.

Через Колесниковку оккупанты пытаются реализовать направление на Купянск, а через Кругляковку будут пытаться прорваться в Боровую. Но есть нюанс, отмечает эксперт.

«Дело в том, что российские войска в районе Боровой расширили зону контроля у Першотравневого. И здесь есть очень неприятный момент. Вот у Першотравневого они уже расширили зону контроля. И в перспективе будут иметь возможность выхода из Першотравневого и Копанки одновременно в направлении Боровой по трассе, основной дороге. То есть им не нужно будет там как-то заморачиваться на какие-то несколько направлений», — сказал Коваленко.

По его данным, сейчас расстояние от линии столкновения в Першотравневом до Боровой составляет 13,5 км.

«Итак, возникает у меня, как и всегда, вопрос, готовы ли по состоянию на данный момент по этой дороге соответствующие заграждения, соответствующее минирование, чтобы эти 13,5 километров для россиян превратились в ад», — подчеркнул эксперт.

Видео: Oboz.ua

Читайте также: Коваленко: РФ прорвалась в Купянск, потому что «кое-кто кое-что недосмотрел»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Прорыв РФ в Купянск поставил многих в тупик — Коваленко о новых угрозах
Прорыв РФ в Купянск поставил многих в тупик — Коваленко о новых угрозах
20.11.2024, 09:45
Новости Харькова – главное за 20 ноября: отменили график отключений света
Новости Харькова – главное за 20 ноября: отменили график отключений света
20.11.2024, 09:10
1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона
1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона
19.11.2024, 21:51
ISW: по Купянску РФ ударила новой авиабомбой, ситуация на фронте
ISW: по Купянску РФ ударила новой авиабомбой, ситуация на фронте
20.11.2024, 07:18
РФ ударила по центру Харькова: пострадали 12 человек, последствия (видео)
РФ ударила по центру Харькова: пострадали 12 человек, последствия (видео)
19.11.2024, 16:39
В Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)
В Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)
20.11.2024, 11:12

Новости по теме:

12:08
Россиян нет в селе Сотницкий Казачок — данные военной администрации
07:59
Коваленко: РФ прорвалась в Купянск, потому что «кое-кто кое-что недосмотрел»
12:09
Закрепился ли враг в Купянске: новые данные
21:42
Авиация РФ запускала КАБы по Харьковщине вечером: известно, куда они прилетели
08:11
Похолодание помогает россиянам наступать на Купянщине – Коваленко

Вы читали новость: «Прорыв РФ в Купянск поставил многих в тупик — Коваленко о новых угрозах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 09:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После того как СОУ нейтрализовали закрепление россиян в Купянске на Харьковщине на прошлой неделе, угроза вторжения оккупантов здесь до сих пор остается.".