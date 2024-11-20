Прорыв РФ в Купянск поставил многих в тупик — Коваленко о новых угрозах

После того как СОУ нейтрализовали закрепление россиян в Купянске на Харьковщине на прошлой неделе, угроза вторжения оккупантов здесь до сих пор остается, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«По состоянию на сегодня единственная дорога от Лимана Первого на северной окраине Купянска является наиболее угрожающей и проблематичной. Конечно, решение этой проблематики имеет свои сценарии, но будут ли они приняты во внимание, уверен, что да. Но сам прорыв, который имел место на прошлой неделе, ну если честно, вообще многих поставил в некий тупик», — сказал Коваленко на Oboz.ua.

Через Колесниковку оккупанты пытаются реализовать направление на Купянск, а через Кругляковку будут пытаться прорваться в Боровую. Но есть нюанс, отмечает эксперт.

«Дело в том, что российские войска в районе Боровой расширили зону контроля у Першотравневого. И здесь есть очень неприятный момент. Вот у Першотравневого они уже расширили зону контроля. И в перспективе будут иметь возможность выхода из Першотравневого и Копанки одновременно в направлении Боровой по трассе, основной дороге. То есть им не нужно будет там как-то заморачиваться на какие-то несколько направлений», — сказал Коваленко.

По его данным, сейчас расстояние от линии столкновения в Першотравневом до Боровой составляет 13,5 км.

«Итак, возникает у меня, как и всегда, вопрос, готовы ли по состоянию на данный момент по этой дороге соответствующие заграждения, соответствующее минирование, чтобы эти 13,5 километров для россиян превратились в ад», — подчеркнул эксперт.

Видео: Oboz.ua