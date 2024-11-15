Коваленко: РФ прорвалась в Купянск, потому что «кое-кто кое-что недосмотрел»

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предположил, почему россияне достаточно легко смогли прорваться в Купянск.

«По улице Героев Крут они продвигались очень быстро, потому что, ну, давайте говорить прямо: кто-то что-то недоглядел. И то, что кое-кто недосмотрел, и повлекло за собой этот прорыв, который быстро был нейтрализован. Состояние на данный момент: российские оккупационные войска не закрепились в Купянске. Та кишка, которую демонстрировал Deep State вчера, на сегодняшний день она нейтрализована», – объяснил Коваленко.

Однако ситуация около Купянска – опасная, считает аналитик. Все из-за того, что оккупанты теперь находятся достаточно близко к городу.

«По состоянию на сегодня россияне сейчас от непосредственной линии столкновения до административной границы самого Купянска – примерно в полутора километрах. Они имеют возможность на максимальной скорости преодолеть очень быстро это расстояние и заехать на околицы самого Купянска. В этом и есть проблематика», – добавил Коваленко.

Видео: Oboz.ua