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Коваленко: РФ прорвалась в Купянск, потому что «кое-кто кое-что недосмотрел»

Украина 07:59   15.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Коваленко: РФ прорвалась в Купянск, потому что «кое-кто кое-что недосмотрел» Иллюстрация: карта DeepState

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предположил, почему россияне достаточно легко смогли прорваться в Купянск. 

«По улице Героев Крут они продвигались очень быстро, потому что, ну, давайте говорить прямо: кто-то что-то недоглядел. И то, что кое-кто недосмотрел, и повлекло за собой этот прорыв, который быстро был нейтрализован. Состояние на данный момент: российские оккупационные войска не закрепились в Купянске. Та кишка, которую демонстрировал Deep State вчера, на сегодняшний день она нейтрализована», – объяснил Коваленко.

Однако ситуация около Купянска – опасная, считает аналитик. Все из-за того, что оккупанты теперь находятся достаточно близко к городу.

«По состоянию на сегодня россияне сейчас от непосредственной линии столкновения до административной границы самого Купянска – примерно в полутора километрах. Они имеют возможность на максимальной скорости преодолеть очень быстро это расстояние и заехать на околицы самого Купянска. В этом и есть проблематика», – добавил Коваленко.

Видео: Oboz.ua

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 07:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предположил, почему россияне достаточно легко смогли прорваться в Купянск. ".