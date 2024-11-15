Продвинулись, но не закрепились: в ISW прокомментировали ситуацию в Купянске

В утренней сводке за 15 ноября в Институте изучения войны (ISW) рассказали, как разворачиваются боевые действия на Купянском направлении.

Согласно оценкам аналитиков, ситуация вокруг города достаточно сложная – РФ постоянно атакует и пытается наступать.

«ISW оценил, что российские силы, вероятно, продвинулись в северо-восточном Купянске, но, скорее всего, не контролируют территорию, и карты ISW пока показывают районы в северо-восточном Купянске, где, по оценкам ISW, российские силы действовали или атаковали, но не контролировали их», – объяснили аналитики.

В ISW отмечают, что оккупация Купянска приведет к значительным последствиям на фронте. Однако смогут ли этого добиться россияне – аналитики не берутся прогнозировать.

«Российские войска также продолжали наступательные действия к северу от Купянска в районе Голубовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки», – добавили в Институте изучения войны.

Из изменений на фронте на Харьковском направлении аналитики выделили лишь то, что обе стороны начали реже применять БПЛА. Это связано с ухудшением погодных условий.