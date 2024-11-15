Просунулися, але не закріпилися: в ISW прокоментували ситуацію в Куп’янську

У ранковому зведенні за 15 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, як розгортаються бойові дії на Куп’янському напрямку.

За оцінками аналітиків, ситуація навколо міста досить складна – РФ постійно атакує і намагається наступати.

“ISW оцінив, що російські сили, ймовірно, просунулися в північно-східному Куп’янську, але, швидше за все, не контролюють територію, і карти ISW поки що показують райони в північно-східному Куп’янську, де, за оцінками ISW, російські сили діяли або атакували, але не контролювали їх”, – пояснили аналітики.

В ISW зазначають, що окупація Куп’янська призведе до значних наслідків на фронті. Однак чи зможуть цього досягти росіяни – аналітики не беруться прогнозувати.

“Російські війська також продовжували наступальні дії на північ від Куп’янська в районі Голубівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська біля Колісниківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової, Загризове, Кучерівки 13 і 14 листопада”, – додали в Інституті вивчення війни.

Зі змін на фронті на Харківському напрямку аналітики виділили лише те, що обидві сторони почали рідше застосовувати БПЛА. Це пов’язано із погіршенням погодних умов.