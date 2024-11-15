Просунулися, але не закріпилися: в ISW прокоментували ситуацію в Куп’янську
У ранковому зведенні за 15 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, як розгортаються бойові дії на Куп’янському напрямку.
За оцінками аналітиків, ситуація навколо міста досить складна – РФ постійно атакує і намагається наступати.
“ISW оцінив, що російські сили, ймовірно, просунулися в північно-східному Куп’янську, але, швидше за все, не контролюють територію, і карти ISW поки що показують райони в північно-східному Куп’янську, де, за оцінками ISW, російські сили діяли або атакували, але не контролювали їх”, – пояснили аналітики.
В ISW зазначають, що окупація Куп’янська призведе до значних наслідків на фронті. Однак чи зможуть цього досягти росіяни – аналітики не беруться прогнозувати.
“Російські війська також продовжували наступальні дії на північ від Куп’янська в районі Голубівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська біля Колісниківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової, Загризове, Кучерівки 13 і 14 листопада”, – додали в Інституті вивчення війни.
Зі змін на фронті на Харківському напрямку аналітики виділили лише те, що обидві сторони почали рідше застосовувати БПЛА. Це пов’язано із погіршенням погодних умов.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, куп'янск, наступ;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 15 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, як розгортаються бойові дії на Куп’янському напрямку.".