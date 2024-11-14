“Що таке 1,5 км проїхати на БТРі”: експерт не виключає ще проривів у Куп’янськ
Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко припускає, що прорив російських військових до міста Куп’янська Харківської області, про який стало відомо сьогодні, не є останнім.
“Правда в тому, що у російських окупантів була можливість прорватися однією зі своїх штурмових груп саме до Куп’янська. Вони використовували бойові броньовані машини й на великій швидкості прорвалися по вулиці Героїв Крут, але їм не вдалося закріпитися і саме цей десант було знищено. Тобто зараз в Куп’янську російських окупантів немає”, – сказав Коваленко у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.
Але проблематика, продовжив він, залишається актуальною, оскільки відстань від лінії зіткнення до адмінкордону Куп’янська становить півтора кілометра.
“Що таке півтора кілометра проїхати на швидкості 60 кілометрів на годину на БТРі, наприклад. Тому такі випадки, на мій погляд, ще будуть відбуватися. Росіяни будуть намагатися саме так прориватися, бо це їхня загальна тактика, яку вони використовують по кожному населеному пункту”, – вважає експерт.
Нагадаємо, 13 листопада в Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни, частина яких була переодягнута у форму ЗСУ, намагалися в чотири хвилі прорвати оборону на Куп’янському напрямку. Однак, де саме – не уточнювали. Про те, що напередодні ворожий десант прорвався у Куп’янськ, повідомили у Deep State. На карті аналітиків видно, що окупанти змогли просунутися біля Куп’янська і тепер «сіра зона» – за кілометр від міста. У Deep State припускають, що росіяни вже можуть перебувати на лівобережжі міста.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Александр Коваленко., куп'янск, прорыв, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 22:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експерт Олександр Коваленко припускає, що прорив російських військових у місто Куп’янськ Харківської області, про який стало відомо сьогодні, не є останнім".