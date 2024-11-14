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«Что такое 1,5 км проехать на БТР»: эксперт не исключает еще прорывы в Купянск

Происшествия 22:39   14.11.2024
Елена Нагорная
«Что такое 1,5 км проехать на БТР»: эксперт не исключает еще прорывы в Купянск Скриншот

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предполагает, что прорыв российских военных в город Купянск Харьковской области, о котором стало известно сегодня, не последний.

«Правда в том, что у российских оккупантов была возможность прорваться одной из своих штурмовых групп именно в Купянск. Они использовали боевые бронированные машины и на большой скорости прорвались по улице Героев Крут, но им не удалось закрепиться и именно этот десант был уничтожен. То есть сейчас в Купянске российских оккупантов нет», — сказал Коваленко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Но проблематика, продолжил он, остается актуальной, поскольку расстояние от линии боестолкновения до админграницы Купянска составляет полтора километра.

«Что такое полтора километра проехать на скорости 60 километров в час на БТР, например. Поэтому такие случаи, на мой взгляд, еще будут происходить. Россияне будут пытаться именно так прорываться, потому что это их общая тактика, которую они используют по каждому населенному пункту», — считает эксперт.

Напомним, 13 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне, часть которых была переодета в форму ВСУ, пытались в четыре волны прорвать оборону на Купянском направлении. Однако где именно – не уточняли. О том, что накануне вражеский десант прорвался в Купянск, сообщили в Deep State. На карте аналитиков видно, что оккупанты смогли продвинуться возле Купянска и теперь «серая зона» – в километре от города. В Deep State предполагают, что россияне уже могут находиться на левобережье города.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 22:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эксперт Александр Коваленко предполагает, что прорыв российских военных в город Купянск Харьковской области, о котором стало известно сегодня, не последний.".