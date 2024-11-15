Коваленко: РФ прорвалася до Куп’янська, бо “дехто дечого недогледів”

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко припустив, чому росіяни досить легко змогли прорватися до Куп’янська.

“По вулиці Героїв Крут вони просувалися дуже швидко, тому що, ну говорімо прямо – недогледіли. І те, що дехто дечого недогледів, і спричинило ось цей прорив, який швидко був нейтралізований. Станом на зараз російські окупаційні війська не закріпилися в Купʼянську. Та кишка, яку демонстрував Deep State учора, – на сьогодні вона нейтралізована”, – сказав Коваленко.

Проте ситуація біля Куп’янська – небезпечна, вважає аналітик. Усе через те, що окупанти тепер перебувають досить близько до міста.

“Станом на зараз росіяни від безпосередньої лінії зіткнення до адміністративної межі самого Куп’янська мають приблизно 1,5 кілометра дистанції. Вони мають можливість на максимальній швидкості подолати дуже швидко цю відстань і заїхати на околиці самого Купʼянська. У тому є проблематика“, – додав Коваленко.

Відео: Oboz.ua