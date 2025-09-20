Труба в Куп’янську надійно перекрита? Машовець оцінив, чи повториться сценарій

Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець в етері 5 каналу оцінив ситуацію на фронті в Харківській області.

За його даними, суттєвих змін на Південно-Слобожанському напрямку немає. Тоді як на Куп’янському – відбулися деякі нові події.

“Наскільки мені відомо, противник має декілька районів інфільтрації за трасою Р-79. Тобто, Купʼянськ-Дворічна і туди далі на Бурлук. Південніше Тищенківки – ліс є. А також у районі Мирового. Ті (військові РФ, – ред), що бродять по північних районах Купʼянська, вони, наскільки я розумію, не являють собою якихось цілісних формувань – типу роти чи батальйону. Вони являють собою набір малих піхотних груп штурмових – 3-4 осіб, які намагаються вижити там – сховатися та закріпитися. Так само в районі Мирового та Тищенківки. Яким чином взагалі противник має можливість збільшувати кількість своєї піхоти – переправляти значну кількість військ через Оскіл йому важко”, – підкреслив Машовець.

Відповідь на це запитання отримали минулого тижня. Як виявилося, окупанти пробралися до міста по газовій трубі.

Відео: 5-ий канал

“Вона десь починається в районі Лиману Першого і йде на правий берег Осколу, виходить в районі Радьківки. Коли противник ще просувався з плацдарму, відбувся прорив – противник вийшов на рубіж Радьківка-Голубівка. Це було десь наприкінці літа. Як виявилося, втретє командування використало цю трубу. Лише, скажімо так, реакція ЗСУ на ці дії противника, вона виявилася трошки запізнілою, на жаль. Вони її зруйнували, зірвали, але це сталося лише після того, як вони вже скористалися цією трубою. Там справа в чому. Вони вилазять отут в районі Радьківки і накопичуються. І звідси намагаються як на Купʼянськ, так і на Кіндрашівку на оцю дорогу прорватися по цій трубі. Наразі, за повідомленнями багатьох наших офіційних представників, нібито цю трубу підірвали. Як насправді – я нічого сказати не можу. Чому. Тому що очевидно, що ця методологія командуванням противника використовується вже не вперше і з певними результатами”, – наголосив Машовець.

При цьому він наголосив: говорити про окупацію Куп’янська – зарано. Адже навіть аналітики проєкту Deep State, які, на думку експерта, часто не надто оптимістично оцінюють ситуацію на фронті, вказують, що більшість міста все-таки залишається під контролем ЗСУ.

Нагадаємо, 14 вересня в Інституті вивчення війни повідомляли про спробу військ РФ просунутися до тилу українських позицій у Куп’янську через підземний газопровід. Це вже третій випадок за повномасштабну війну, коли росіяни використали цю тактику. Це свідчить про те, вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), що війська РФ удосконалюють свою здатність розповсюджувати тактичні уроки між різними ділянками лінії фронту. Як пишуть аналітики з посиланням на блогерів РФ, неясно, коли російські війська провели цю операцію. Деякі стверджували, що вони, можливо, просунулися по газопроводу на початку вересня.

13 вересня Генштаб ЗСУ офіційно пояснив, що відбувається в Куп’янську. Командування ЗСУ зреагувало на інформаційну хвилю, яка з’явилася після двох повідомлень команди аналітиків “DeepState”. Спочатку вони поінформували, що росіяни пробираються до Куп’янська газовою трубою, а потім – що в окупантів є просування в північних кварталах міста. Захисники України підкреслили: “Ситуація у місті Куп’янську та його околицях під контролем ЗСУ. Водночас ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто. Зазначимо, що у районі Куп’янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони”. Командир полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко також повідомив, що по газовій трубі, якою користувалися росіяни, завдали ударів і зараз “пересування противника трубою не фіксується”.