Труба в Купянск надежно перекрыта? Машовец оценил, повторится ли сценарий

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец в эфире 5-го канала оценил ситуацию на фронте в Харьковской области.

По его данным, существенных изменений на Южно-Слобожанском направлении не наблюдается. Тогда как на Купянском – произошли некоторые новые события.

«Насколько я знаю, противник имеет несколько районов инфильтрации по трассе Р-79. То есть, Купянск-Двуречная и туда дальше на Бурлук. Южнее Тищенковки – лес есть. А также в районе Мирового. Бродящие (военные РФ, – ред.) по северным районам Купянска, они, насколько я понимаю, не представляют собой каких-либо целостных формирований – типа роты или батальона. Они представляют собой набор малых штурмовых пехотных групп из 3-4 человек, которые пытаются выжить там – спрятаться и закрепиться. Так же в районе Мирового и Тищенковки. Как вообще противник имеет возможность увеличивать количество своей пехоты. Переправлять значительное количество войск через Оскол ему трудно», – отметил аналитик.

Ответ на этот вопрос получили на прошлой недели. Как оказалось, оккупанты пробрались в город по газовой трубе.

Видео: 5-ый канал

«Она начинается где-то в районе Лимана Первого и идет на правый берег Оскола, выходит в районе Радьковки. Когда противник еще продвигался с плацдарма, произошел прорыв – противник вышел на рубеж Радьковка-Голубовка. Это было где-то в конце лета. Как оказалось, третий раз командование использовало эту трубу. Только, скажем так, реакция ВСУ на эти действия противника, она оказалась немного запоздалой, к сожалению. Они ее разрушили, сорвали, но это произошло только после того, как они уже воспользовались этой трубой. Там дело во многом. Они вылезают здесь в районе Радьковки и накапливаются. И отсюда пытаются как на Купянск, так и на Кондрашовку на эту дорогу прорваться по этой трубе. По сообщениям многих наших официальных представителей, якобы эту трубу взорвали. Как на самом деле – я ничего сказать не могу. Почему? Потому что очевидно, что эта методология командованием противника используется уже не в первый раз и с определенными результатами», – акцентировал Машовец.

При этом он подчеркнул: говорить об оккупации Купянска – рано. Ведь даже аналитики проекта Deep State, какрые по мнению эксперта, часто не слишком оптимистично оценивают ситуацию на фронте, указывают, что большая часть города все-таки остается под контролем ВСУ.

Напомним, 14 сентября в Институте изучения войны сообщали о попытке войск РФ продвинуться в тыл украинских позиций в Купянске через подземный газопровод. Это уже третий случай за полномасштабную войну, когда россияне использовали эту тактику. Это свидетельствует о том, считает американский Институт изучения войны, что войска РФ совершенствуют свою способность распространять тактические уроки между различными участками линии фронта. Как пишут аналитики со ссылкой на блогеров РФ, неясно, когда российские войска провели эту операцию. Некоторые утверждали, что они, возможно, продвинулись по газопроводу в начале сентября.

13 сентября Генштаб ВСУ официально объяснил, что происходит в Купянске. Командование ВСУ отреагировало на информационную волну, которая появилась после двух публикаций команды аналитиков «DeepState». Сначала они сообщили, что россияне пробираются в Купянск по газовой трубе, а затем — что у оккупантов есть продвижение в северных кварталах города. Защитники Украины подчеркнули: «Ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем ВСУ. В то же время враг продолжает предпринимать попытки скопиться на северных окраинах города Купянска. Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город. Отметим, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем Сил обороны». Командир полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко также сообщил, что по газовой трубе, которой пользовались россияне, нанесли удары и сейчас «передвижение противника по трубе не фиксируется».