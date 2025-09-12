В газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)
Россияне третий раз использовали трубы, чтобы группы могли проникнуть вглубь территорий, контролируемых ВСУ, сообщает DeepState.
Впервые россияне использовали трубу в Авдеевке, во второй раз возле Суджи. Новое видео снято возле Купянска.
«Россияне выстроили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используют специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешает высота. Маршрут в окрестности Купянска занимает около 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», — рассказывает DeepState.
Видео: DeepState
Так группы россияне без потерь доходят до Радьковки, а дальше идут на юг в лес, который сейчас контролируют. После этого оккупанты разбегаются по Купянску и доходят до железной дороги.
«Жаль, что опыт Авдеевки и Суджи не был учтен. Но в очередной раз хотим верить, что эта «труба» наконец-то послужит уроком», — отметили в DeepState.
