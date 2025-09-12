У газовій трубі росіяни на самокатах їдуть у Куп’янськ – DeepState
Росіяни втретє використали труби для просочування груп вглиб територій, які контролюють ЗСУ, повідомляє DeepState.
Вперше росіяни використали трубу в Авдіївці, вдруге біля Суджі. Нове відео зняте біля Куп’янська.
«Росіяни збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовують спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп’янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії», – розповідає DeepState.
Видео: DeepState
Таким чином групи росіян без втрат дістаються Радьківки, а далі йдуть на південь у ліс, який зараз контролюють. Після цього окупанти розбігаються по Куп’янську і доходять до залізниці.
«Шкода, що досвід Авдіївки та Суджи не був врахований. Але вчергове хочемо вірити, що ця “труба” нарешті послужить уроком», – зазначили в DeepState.
