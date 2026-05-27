Завтра у Київському районі не буде газу – адреси
Завтра, 28 травня, у частині Київського району фахівці проводитимуть роботи на системі газопостачання. З огляду на це у частині Київського району не буде блакитного палива, повідомили в Харківській міській філії “Газмережі”.
Роботи проводитимуть у будинках за такими адресами:
- пров. Стельмаха буд. 4
- пров. Безпалівський буд. 8-А
- вул. Шевченка буд. 24
- пров. Остроградський буд. 4-А, 4
“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали газовики.
Читайте також: Двох енергетиків поранили росіяни на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, газовщики, голубое топливо, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Завтра у Київському районі не буде газу – адреси», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 11:17;