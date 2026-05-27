Live

Завтра у Київському районі не буде газу – адреси

Суспільство 11:17   27.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра у Київському районі не буде газу – адреси

Завтра, 28 травня, у частині Київського району фахівці проводитимуть роботи на системі газопостачання. З огляду на це у частині Київського району не буде блакитного палива, повідомили в Харківській міській філії “Газмережі”.

Роботи проводитимуть у будинках за такими адресами:

  • пров. Стельмаха буд. 4
  • пров. Безпалівський буд. 8-А
  • вул. Шевченка буд. 24
  • пров. Остроградський буд. 4-А, 4

Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали газовики.

Читайте також: Двох енергетиків поранили росіяни на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Завтра у Київському районі не буде газу – адреси
Завтра у Київському районі не буде газу – адреси
27.05.2026, 11:17
Двох енергетиків поранили росіяни на Харківщині
Двох енергетиків поранили росіяни на Харківщині
27.05.2026, 10:40
Чому універсальний ChatGPT поступається спеціалізованому ШІ в закупівлях
Чому універсальний ChatGPT поступається спеціалізованому ШІ в закупівлях
27.05.2026, 11:00
Нічний “приліт” у Харкові: пошкоджена цивільна інфраструктура
Нічний “приліт” у Харкові: пошкоджена цивільна інфраструктура
27.05.2026, 07:10
Новини Харкова — головне за 27 травня: удар по Харкову, атаки РФ
Новини Харкова — головне за 27 травня: удар по Харкову, атаки РФ
27.05.2026, 11:20
Двоє людей отруїлися чадним газом під час пожежі в Харкові
Двоє людей отруїлися чадним газом під час пожежі в Харкові
27.05.2026, 09:37

Новини за темою:

18.05.2026
В одному з районів Харкова у вівторок не буде газу: адреси
11.05.2026
У двох районах Харкова не буде газу у вівторок — адреси
11.05.2026
Кілька днів у частині Київського району не буде газу – адреси
05.05.2026
Газу не буде у двох районах Харкова у середу: адреси
05.05.2026
Через “прильоти” на Харківщині без газу залишилося більше 50 сімей


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Завтра у Київському районі не буде газу – адреси», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 11:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 28 травня, у частині Київського району фахівці проводитимуть роботи на системі газопостачання.".