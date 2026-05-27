Завтра в Киевском районе не будет газа – адреса
Завтра, 28 мая, в части Киевского района специалисты будут проводить работы на системе газоснабжения. Ввиду этого в части Киевского района не будет голубого топлива, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
Работы будут проводить в домах по таким адресам:
- пер. Стельмаха д. 4
- пер. Беспаловский д. 8-А
- ул. Шевченко д.24
- пер. Остроградский д. 4-А, 4
«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.
- • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 11:17;