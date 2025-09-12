Live
  • Пт 12.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально

Происшествия 16:05   12.09.2025
Виктория Яковенко
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально Фото: Госатомрегулирования

В Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт» отреагировали на слухи об «угрозе ядерной катастрофы в городе».

«Сообщаем, что институт работает в штатном режиме. Никакие чрезвычайные ситуации не зафиксированы. Кроме того, возможность возникновения масштабной ядерной аварии на этом объекте исключена. Об этом ранее заявлял бывший генеральный директор института Николай Шульга после обстрелов 6 марта 2022 года», — напомнили в ХФТИ.

Там призывали горожан сохранять спокойствие.

Напомним, в Telegram-каналах, соцсетях и даже школьных чатах распространяется волна сообщений об «угрозе ядерной катастрофы для Харькова». Первоисточником сообщений является статья в американском издании The New York Times, вышедшая еще 9 сентября. Там приводят общеизвестные факты об обстрелах территории ННЦ «Харьковский физико-технический институт», где находится ядерная подкритическая установка. Такие обстрелы произошли еще с 2022 года. Издание ссылается на информацию прокуратуры, которую публиковали год назад. Никаких сведений о возникших с того времени новых угрозах New York Times не приводит.

Читайте также: Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
11.09.2025, 14:22
Слухи о ядерной угрозе для Харькова: что произошло
Слухи о ядерной угрозе для Харькова: что произошло
12.09.2025, 13:59
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
12.09.2025, 16:05
Новости Харькова — главное 12 сентября: обстрелы, слухи о ядерной угрозе
Новости Харькова — главное 12 сентября: обстрелы, слухи о ядерной угрозе
12.09.2025, 16:08
Умер один из основателей известной школы в Харькове
Умер один из основателей известной школы в Харькове
12.09.2025, 13:14
О помощи просит Центр крови в Харькове: подробности
О помощи просит Центр крови в Харькове: подробности
12.09.2025, 16:55

Новости по теме:

16:05
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
14:53
С завтрашнего дня перекроют мост в сквере «Стрелка» в Харькове: надолго ли
13:59
Слухи о ядерной угрозе для Харькова: что произошло
13:35
ДТП в Харькове: водитель говорит, что выпил после аварии – патрульная полиция
13:14
Умер один из основателей известной школы в Харькове

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 16:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт» отреагировали на слухи об «угрозе ядерной катастрофы в городе».".