Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
В Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт» отреагировали на слухи об «угрозе ядерной катастрофы в городе».
«Сообщаем, что институт работает в штатном режиме. Никакие чрезвычайные ситуации не зафиксированы. Кроме того, возможность возникновения масштабной ядерной аварии на этом объекте исключена. Об этом ранее заявлял бывший генеральный директор института Николай Шульга после обстрелов 6 марта 2022 года», — напомнили в ХФТИ.
Там призывали горожан сохранять спокойствие.
Напомним, в Telegram-каналах, соцсетях и даже школьных чатах распространяется волна сообщений об «угрозе ядерной катастрофы для Харькова». Первоисточником сообщений является статья в американском издании The New York Times, вышедшая еще 9 сентября. Там приводят общеизвестные факты об обстрелах территории ННЦ «Харьковский физико-технический институт», где находится ядерная подкритическая установка. Такие обстрелы произошли еще с 2022 года. Издание ссылается на информацию прокуратуры, которую публиковали год назад. Никаких сведений о возникших с того времени новых угрозах New York Times не приводит.
