Слухи о ядерной угрозе для Харькова: что произошло
В Telegram-каналах, соцсетях и даже школьных чатах распространяется волна сообщений об «угрозе ядерной катастрофы для Харькова». Откуда это взялось и как соотносится с реальностью, изучила МГ «Объектив».
Первоисточником сообщений, распространяемых по сетям, является статья в американском издании «The New York Times». Она вышла еще 9 сентября. Материал содержит сведения об угрозе обстрелов российской армией объектов ядерной энергетики Украины: от вторжения в 2022-м в Чернобыльскую зону и на территорию ЧАЭС – вплоть до состояния оккупированной Запорожской АЭС в 2025-м.
Относительно Харькова в статье приводят общеизвестные факты об обстрелах территории ННЦ «Харьковский физико-технический институт», где находится ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов». Такие обстрелы имели место еще с 2022 года. Авторы материала напомнили историю создания «Источника нейтронов» и данные о наличии в этой установке урана. При этом отметили: «Институт не раскрывает точного количества находящегося на месте урана». Что уже исключает утверждения про «большие запасы».
Читайте также: Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты
В утверждениях об опасности для Харькова журналисты ссылаются на заявления украинской власти и прокуратуры: «Здание, в котором она (ЯПУ «Источник нейтронов» — Ред.) расположена, было так много раз повреждено беспилотниками, ракетами и артиллерией, что это не могло быть случайностью, утверждают украинские власти. Они обвинили пятерых российских офицеров в этих обстрелах, в обвинительном акте говорится, что прямое попадание может загрязнить территорию, где проживает около 640 000 человек. Украинские прокуроры обвинили офицеров в «экоциде», — пишет издание.
Отметим, что подозрения «пятерым российским офицерам», о которых идет речь, выдвинули полтора года назад — 14 февраля 2024 года. Никаких сведений о новых угрозах, возникших с тех пор, New York Times не приводит.
В последний раз об обстреле Харькова, в результате которого был «прилет» по «Источнику нейтронов», сообщали 4 апреля 2024 года.
Данные о 74 обстрелах объекта, которые приводит американское издание, не менялись, по меньшей мере, с октября 2024 года, когда их привела областная прокуратура.
Однако в течение трех дней, прошедших с момента публикации статьи в The New York Times, украинские Telegram-каналы и некоторые СМИ активно репостили выдержки из нее, часто — с сенсационными заголовками об «угрозе ядерной катастрофы для Харькова».
Следствием этого стали панические настроения в соцсетях города. «Волна» даже докатилась до отдельных родительских школьных чатов.
В этих и подобных ситуациях жителям Харькова регулярно рекомендуют доверять официальным источникам информации и не вестись на провокации.
Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 13:59
