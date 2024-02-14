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5 российских командующих приказали обстреливать научный центр ХФТИ в Харькове

Происшествия 18:15   14.02.2024
Оксана Якушко

Специализированная экологическая прокуратура и СБУ установили пятерых российских военнослужащих, которые предоставляли подчиненным приказы обстреливать Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», где размещена единственная в мире ядерная  установка «Источник нейтронов» и хранилище ядерных материалов, сообщила Харьковская областная прокуратура. 

«Насколько нам известно, это будет первый в мире случай уголовного преследования за преступление экоцида, совершенное во время войны. Подозреваемый командир также был причастен к преступлениям в Сирии. Тогда он не понес ответственности, и теперь воюет против Украины», – отметил генпрокурор Андрей Костин.

С начала марта по середину сентября 2022 года по Институту оккупанты нанесли 74 удара со стороны оккупантов. Били авиабомбами, осколочно-фугасными снарядами ствольной артиллерии, осколочно-фугасными и кассетными снарядами реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч» и «Пион».

Главный подозреваемый — генерал-полковник, на тот момент — действующий командующий Западным военным округом из РФ, который непосредственно руководил уничтожением ХФТИ. Следующие подозреваемые по военной иерархии — два генерала: командующий 6-й общевоенной армией и командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Еще двое военных преступников, которым объявлены подозрения — российские полковники: командующий 45-й артиллерийской бригадой большой мощности и командующий 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригадой. Руководители военных формирований и подразделений, выполняя незаконное распоряжение командующего Западным военным округом, отдали приказ подчиненным им подразделениям с РФ, которые заняли позиции в населенных пунктах, полях и лесополосах, расположенных в прилегающих к Харькову районах на территории Харьковской области, Белгородской области, аэродром Курск и Воронеж России, осуществлять обстрелы и бомбардировки научного центра в Харькове.

ХФТИ – гражданский объект. Никакого украинского военного там не было. Согласно заключению комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертиз, окружающей среде россияне причинили ущерб на сумму почти 15 млрд гривен. Стоимость и объемы восстановительных работ зданий и сооружений Института, которые уничтожены и повреждены, составляют более 30 млн. гривен. И это не окончательные цифры. Вражеские обстрелы уничтожили эксклюзивное многомиллионное оборудование, аналогов которого в мире нет.

Специализированная экологическая прокуратура Харьковской областной прокуратуры сообщила трем генералам о подозрении в умышленных действиях, которые могут повлечь за собой экологическую катастрофу – экоцид.

Двум полковникам инкриминировано ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины, ч. 2 ст. 28, ст. 441 УК Украины.
Решается вопрос об объявлении всех подозреваемых в розыск.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 18:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специализированная экологическая прокуратура и СБУ установили пятерых российских военнослужащих, которые предоставляли подчиненным приказы обстреливать Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», где размещена единственная в мире ядерная  установка «Источник нейтронов» и хранилище ядерных материалов, сообщила Харьковская областная прокуратура. ".