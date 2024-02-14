5 російських командувачів наказали обстрілювати науковий центр ХФТІ у Харкові

Спеціалізована екологічна прокуратура Харківської обласної прокуратури та СБУ встановили пʼятьох російських військовослужбовців, які надавали підлеглим накази обстрілювати Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» та сховище ядерних матеріалів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Наскільки нам відомо, це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. За наявною інформацією, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії. Тоді він не поніс відповідальності, і тепер воює проти України», – зазначив генпрокурор Андрій Костін.

З початку березня до середини вересня 2022 року по Інституту окупанти нанесли 74 удари з боку окупантів. Били авіабомбами, осколково-фугасними снарядами ствольної артилерії, осколково-фугасними та касетними снарядами реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган», «Смерч» та «Піон».

Головний підозрюваний — генерал-полковник, на той момент — діючий командувач Західного військового округу зс рф, який безпосередньо керував знищенням ХФТІ. Наступні підозрювані по військовій ієрархії — два генерали: командувач 6-ою загально-військовою армією та командувач 6-ою армією військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

Ще двоє воєнних злочинців, яким оголошено підозри — російські полковники: командувач 45-ою артилерійською бригадою великої потужності та командувач 79-ою гвардійською реактивною артилерійською Новозибківською бригадою. Очільники військових формувань та підрозділів, виконуючи незаконне розпорядження командувача Західним військовим округом, віддали наказ підпорядкованим їм підрозділам зс рф, які зайняли позиції у населених пунктах, полях та лісосмугах, розташованих у прилеглих до м. Харкова районах на території Харківської області, Бєлгородської області, аеродромів Курськ та Вороніж рф, здійснювати обстріли та бомбардування вказаного обʼєкта у Харкові.

ХФТІ — цивільний обʼєкт. Жодного українського військового там не було. Згідно з висновком комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертиз, навколишньому природному середовищу росіяни заподіяли шкоди на суму майже 15 млрд гривень. Вартість та обсяги відновлювальних робіт будівель та споруд Інституту, які знищено та пошкоджено, складають понад 30 млн гривень. І це не остаточні цифри. Ворожими обстрілами знищено ексклюзивне багатомільйонне обладнання, аналогів якого у світі немає.

Спеціалізована екологічна прокуратура Харківської обласної прокуратури повідомила трьом генералам про підозру в умисних діях, що можуть спричинити екологічну катастрофу – екоцид.

Двом полковникам інкриміновано ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, ч. 2 ст. 28, ст. 441 КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення всіх підозрюваних у розшук.