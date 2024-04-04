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В Харькове обесточена ядерная установка «Источник нейтронов»

Происшествия 15:02   04.04.2024
Оксана Горун
В Харькове обесточена ядерная установка «Источник нейтронов» Фото: ХОГА

Из-за российских ударов в Харькове 4 апреля без внешнего электропитания осталась ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов», которая находится в ННЦ «ХФТИ». Сейчас она работает на генераторах.

«По информации, полученной от эксплуатирующей организации Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов» (ЯПУ «Источник нейтронов») сегодня в 08:30 утра утратила внешнее электроснабжение при обстреле г. Харьков войсками рф», — сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Там отметили, что сработала система аварийного энергообеспечения. Включились аварийные дизель-генераторы. Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы.

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Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя.  Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 15:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за российских ударов в Харькове 4 апреля без внешнего электропитания осталась ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов», которая находится в ННЦ «ХФТИ». Сейчас она работает на генераторах".