Юный боксер с Харьковщины стал лучшим в Украине
Дергачевский боксер Тимофей Гринченко стал победителем Всеукраинского турнира по боксу среди юношей и девушек в весовой категории до 75 кг.
Об этом сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской МВА.
Соревнования проходили в городе Корсунь-Шевченковский с 6 по 14 июня. В турнире участвовали более 200 спортсменов со всех уголков Украины.
«Несмотря на серьезную конкуренцию, Тимофей продемонстрировал силу, выдержку, технику и настоящий спортивный характер, достойно представив Дергачевщину на всеукраинском уровне. Благодарен тренерам за ежедневный труд и профессиональную подготовку, благодаря которым Тимофей и другие наши спортсмены достигают высоких результатов», – отметил Задренко.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 12:33;