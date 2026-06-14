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Юный боксер с Харьковщины стал лучшим в Украине

Общество 12:33   14.06.2026
Оксана Якушко
Юный боксер с Харьковщины стал лучшим в Украине

Дергачевский боксер Тимофей Гринченко стал победителем Всеукраинского турнира по боксу среди юношей и девушек в весовой категории до 75 кг.

Об этом сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской МВА.

Соревнования проходили в городе Корсунь-Шевченковский с 6 по 14 июня. В турнире участвовали более 200 спортсменов со всех уголков Украины.

«Несмотря на серьезную конкуренцию, Тимофей продемонстрировал силу, выдержку, технику и настоящий спортивный характер, достойно представив Дергачевщину на всеукраинском уровне. Благодарен тренерам за ежедневный труд и профессиональную подготовку, благодаря которым Тимофей и другие наши спортсмены достигают высоких результатов», – отметил Задренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 12:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дергачевский боксер Тимофей Гринченко стал победителем Всеукраинского турнира по боксу среди юношей и девушек в весовой категории до 75 кг.".