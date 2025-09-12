Чутки про ядерну загрозу для Харкова: що сталося

У телеграм-каналах, соцмережах і навіть шкільних чатах шириться хвиля повідомлень про “загрозу ядерної катастрофи для Харкова”. Звідки це взялося і як співвідноситься з реальністю, дослідила МГ “Об’єктив”.

Першоджерелом повідомлень, що розповсюджуються мережами, є стаття в американському виданні “The New York Times”. Вона вийшла ще 9 вересня. Матеріал містить відомості про загрозу обстрілів російською армією об’єктів ядерної енергетики України: від вторгнення у 2022-му до Чорнобильської зони та на територію ЧАЕС – аж до стану окупованої Запорізької АЕС у 2025-му.

Щодо Харкова у статті наводять загальновідомі факти про обстріли території ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут”, де знаходиться ядерна підкритична установка “Джерело нейтронів”. Такі обстріли мали місце ще з 2022 року. Автори матеріалу нагадали історію створення “Джерела нейтронів” та дані про наявність у цій установці урану. При цьому зазначили: “Інститут не розкриває точної кількості урану, що знаходиться на місці”. Що вже виключає твердження про “великі запаси”.

У твердженнях про небезпеку для Харкова журналісти посилаються на заяви української влади та прокуратури: “Будівля, в якій вона (ЯПУ “Джерело нейтронів” – Ред.) розташована, була так багато разів пошкоджена безпілотниками, ракетами та артилерією, що це не могло бути випадковістю, стверджує українська влада. Вони звинуватили п’ятьох російських офіцерів у цих обстрілах, в обвинувальному акті йдеться, що пряме влучання може забруднити територію, де проживає близько 640 000 людей. Українські прокурори звинуватили офіцерів в “екоциді”, – пише видання.

Зазначимо, що підозри “п’ятьом російським офіцерам”, про які йдеться, висунули півтора року тому – 14 лютого 2024 року. Жодних відомостей про нові загрози, що виникли з того часу, New York Times не наводить.

Востаннє про обстріл Харкова, внаслідок якого був “приліт” по “Джерелу нейтронів”, повідомляли 4 квітня 2024 року.

Дані про 74 обстріли об’єкта, які наводить американське видання, не змінювалися щонайменше з жовтня 2024 року, коли їх навела обласна прокуратура.

Проте протягом трьох днів, що пройшли з моменту публікації статті в The New York Times, українські телеграм-канали та деякі ЗМІ активно репостили витримки з неї, часто – із сенсаційними заголовками про “загрозу ядерної катастрофи для Харкова”.

Наслідком цього стали панічні настрої в соцмережах міста. “Хвиля” навіть докотилася до окремих батьківських шкільних чатів.

У цих та подібних ситуаціях мешканцям Харкова регулярно рекомендують довіряти офіційним джерелам інформації та не вестись на провокації.