Передвижение по трубе в Купянск уже не фиксируется — Ахиллес о ситуации 📹

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона подтвердил, что ДРГ россиян присутствуют в Купянске. Однако ни один квартал города противник не контролирует.

«Диверсионно-разведывательные группы есть. У них сейчас политическая задача — добежать до знаковых мест: центральной площади — или администрации в гражданской форме одежды. Подчеркиваю, они переодеваются намеренно для того, чтобы развернуть тряпку и показать, что якобы есть присутствие противника в самом городе. Но ни одного квартала городского противник не контролирует. Он контролируется Силами обороны. Группы диверсионно-разведывательные выявлеются — уничтожаются. Если вы посмотрите карту в периоде времени: противнику удалось дойти почти до Московки (Мирового — Ред.) Он был блокирован и отброшен почти на три километра от северо-западной окраины. То есть ситуацию тоже стабилизировали. Диверсионно-разведывательные группы противника зачистили. Идут тяжелые, сложные бои, очень много беспилотников противника, но Силы обороны держат строй», — заявил Федоренко.

Он также рассказал историю трубы газопровода, по которой россияне пробирались с левого на правый берег Оскола.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Газопровод, идущий с левого на правый берег реки Оскол, то есть с оккупированной части на контролируемую Силами обороны часть, он имеет достаточный диаметр, чтобы там мог пройти вражеский пехотинец в амуниции и даже, скажу так, проехать на определенном приспособлении – такой «тележке-скутере». Противник также ведет достаточно интересные информационные кампании. Часто в открытых источниках показывают, что и как они конкретно делают. Перед тем, как противник начал активные наступательные действия и частично владел правобережным плацдармом на северной окраине города Купянска, военно-гражданской администрацией и, в первую очередь, военными силами Украины был принят ряд мер для того, чтобы эта труба была непригодна для прохождения противника. Это и перекрытие клапанов, и фактическое повреждение трубы – инженерными боеприпасами в том числе. Но надо понимать, что на тот период времени близость противника, а также его огневое влияние по правому берегу сделали невозможным работу инженерной техники, которая могла бы выкопать эту трубу и вырезать, к примеру, полтора-два километра и таким образом полностью сделать невозможным то, что противник может ее с течением времени попытаться отремонтировать», — рассказал командир «Ахиллеса».

Он отметил, что россияне долгое время пересекали Оскол вплавь, применяя различные плавсредства. Затем — натянули через реку трос, с помощью которого переправлялись. Создать понтонные переправы оккупантам так и не удалось, потому что Силы обороны своевременно выявляли инженерную технику и уничтожали.

«За прошедший месяц только подразделение «Ахиллес» сожгло шесть машин инженерного назначения, которые пытались готовить предпосылки для наведения понтонных переправ. Силы обороны водный покров контролируют», — заверил Юрий Федоренко.

Однако за время, которое противник на левом берегу Оскола имел доступ к газовой трубе, инженерные войска РФ провели ее ремонт и сделали проходимой.

«Как следствие на северные окраины (подчеркиваю, – на северные окраины, это не касается самого города Купянска, газовая труба в город Купянск не заходит) противнику удалось вырыться и определенную часть сил и средств, именно живой силы, переслать по трубе. И они вылезли на северную окраину города Купянска, в лесистой местности, которая трудно доступна для наших разведывательных средств. Но работа специальных служб, работа Вооруженных сил Украины позволила сориентироваться и понять, чем пользуется противник и что ему удалось настроить систему переправки по трубе. После чего был нанесен необходимый ряд огневых поражений. По состоянию на сегодняшний день передвижение противника по трубе не фиксируется«, — подчеркнул Федоренко.