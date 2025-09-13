Передвижение по трубе в Купянск уже не фиксируется — Ахиллес о ситуации 📹
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона подтвердил, что ДРГ россиян присутствуют в Купянске. Однако ни один квартал города противник не контролирует.
«Диверсионно-разведывательные группы есть. У них сейчас политическая задача — добежать до знаковых мест: центральной площади — или администрации в гражданской форме одежды. Подчеркиваю, они переодеваются намеренно для того, чтобы развернуть тряпку и показать, что якобы есть присутствие противника в самом городе. Но ни одного квартала городского противник не контролирует. Он контролируется Силами обороны. Группы диверсионно-разведывательные выявлеются — уничтожаются. Если вы посмотрите карту в периоде времени: противнику удалось дойти почти до Московки (Мирового — Ред.) Он был блокирован и отброшен почти на три километра от северо-западной окраины. То есть ситуацию тоже стабилизировали. Диверсионно-разведывательные группы противника зачистили. Идут тяжелые, сложные бои, очень много беспилотников противника, но Силы обороны держат строй», — заявил Федоренко.
Он также рассказал историю трубы газопровода, по которой россияне пробирались с левого на правый берег Оскола.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Газопровод, идущий с левого на правый берег реки Оскол, то есть с оккупированной части на контролируемую Силами обороны часть, он имеет достаточный диаметр, чтобы там мог пройти вражеский пехотинец в амуниции и даже, скажу так, проехать на определенном приспособлении – такой «тележке-скутере». Противник также ведет достаточно интересные информационные кампании. Часто в открытых источниках показывают, что и как они конкретно делают. Перед тем, как противник начал активные наступательные действия и частично владел правобережным плацдармом на северной окраине города Купянска, военно-гражданской администрацией и, в первую очередь, военными силами Украины был принят ряд мер для того, чтобы эта труба была непригодна для прохождения противника. Это и перекрытие клапанов, и фактическое повреждение трубы – инженерными боеприпасами в том числе. Но надо понимать, что на тот период времени близость противника, а также его огневое влияние по правому берегу сделали невозможным работу инженерной техники, которая могла бы выкопать эту трубу и вырезать, к примеру, полтора-два километра и таким образом полностью сделать невозможным то, что противник может ее с течением времени попытаться отремонтировать», — рассказал командир «Ахиллеса».
Он отметил, что россияне долгое время пересекали Оскол вплавь, применяя различные плавсредства. Затем — натянули через реку трос, с помощью которого переправлялись. Создать понтонные переправы оккупантам так и не удалось, потому что Силы обороны своевременно выявляли инженерную технику и уничтожали.
Читайте также: Труба, ведущая в Купянск: что происходит в городе — официальное заявление ВСУ
«За прошедший месяц только подразделение «Ахиллес» сожгло шесть машин инженерного назначения, которые пытались готовить предпосылки для наведения понтонных переправ. Силы обороны водный покров контролируют», — заверил Юрий Федоренко.
Однако за время, которое противник на левом берегу Оскола имел доступ к газовой трубе, инженерные войска РФ провели ее ремонт и сделали проходимой.
«Как следствие на северные окраины (подчеркиваю, – на северные окраины, это не касается самого города Купянска, газовая труба в город Купянск не заходит) противнику удалось вырыться и определенную часть сил и средств, именно живой силы, переслать по трубе. И они вылезли на северную окраину города Купянска, в лесистой местности, которая трудно доступна для наших разведывательных средств. Но работа специальных служб, работа Вооруженных сил Украины позволила сориентироваться и понять, чем пользуется противник и что ему удалось настроить систему переправки по трубе. После чего был нанесен необходимый ряд огневых поражений. По состоянию на сегодняшний день передвижение противника по трубе не фиксируется«, — подчеркнул Федоренко.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ахиллес, война, купянск, наступ, новости Харькова, труба, Юрий Федоренко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Передвижение по трубе в Купянск уже не фиксируется — Ахиллес о ситуации 📹»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 14:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона подтвердил, что ДРГ россиян присутствуют в Купянске ".