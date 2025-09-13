Пересування трубою до Куп’янська вже не фіксується – Ахіллес про ситуацію 📹
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко в етері нацмарафону підтвердив, що ДРГ росіян присутні в Куп’янську. Проте жоден квартал міста противник не контролює.
“Диверсійно-розвідувальні групи є. У них зараз політичне завдання – добігти до визначних місць: центральної площі або до адміністрації в цивільній формі одягу. На цьому наголошую – вони переодягаються навмисно для того, щоб розгорнути ганчірку і показати, що нібито є присутність противника в самому місті. Але жодного кварталу міського противник не контролює. Він контрольований Силами оборони. Групи диверсійно-розвідувальні виявляються – знищуються. Якщо ви подивитеся карту в періоді часу: противнику вдалося дійти майже до Московки (Мирового – Ред.) Він був блокований і відкинутий майже на три кілометри від північно-західної околиці. Тобто ситуацію також стабілізували. Диверсійно-розвідувальні групи противника зачистили. Йдуть важкі, складні бої, дуже багато безпілотників противника, але Сили оборони тримають стрій”, – заявив Федоренко.
Він також розповів історію труби газопроводу, якою росіяни пробиралися з лівого на правий берег Осколу.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Газопровід, який йде з лівого на правий берег річки Оскіл, тобто з окупованої частини на частину, яка контролюється Силами оборони, він має достатній діаметр, щоб там міг пройти ворожий піхотинець в амуніції та навіть, скажу так, проїхати на певній приспособі – такий “тележка-скутер”. Противник також веде достатньо цікаві інформаційні кампанії. Достатньо часто у відкритих джерелах показує те, що і як вони конкретно роблять. Перед тим як противник почав активні наступальні дії та володів частково правобережним плацдармом на північній околиці міста Куп’янська, військово-цивільною адміністрацією та в першу чергу військовими силами України був вжитих ряд заходів для того, щоб ця труба була непридатна для проходження противника. Це і перекриття клапанів, і фактичне пошкодження труби – інженерними боєприпасами в тому числі. Але треба розуміти, що на той період часу близькість противника, а також його вогневий вплив по правому берегу унеможливили роботу інженерної техніки, яка могла б викопати цю трубу та вирізати, до прикладу, півтора-два кілометри, таким чином повністю унеможливити те, що противник може її з плином часу спробувати відремонтувати в інженерному плані”, – пояснив командир “Ахіллеса”.
Він зазначив, що росіяни довгий час перетинали Оскіл, застосовуючи різні плавзасоби. Потім натягнули через річку трос, за допомогою якого переправлялися. Створити понтонні переправи окупантам так і не вдалося, бо Сили оборони вчасно виявляли інженерну техніку та знищували.
“За минулий місяць лише підрозділ “Ахіллес” спалив шість машин інженерного призначення, які намагалися готувати передумови для наведення понтонних переправ. Сили оборони водний покрив контролюють”, – запевнив Юрій Федоренко.
Однак за час, протягом якого противник на лівому березі Осколу мав доступ до газової труби, інженерні війська РФ провели її ремонт і зробили прохідною.
“Як наслідок на північні околиці (наголошую, – на північні околиці, це не стосується самого міста Куп’янська, газова труба в місто Куп’янськ не заходить) противнику вдалося викопатися та певну частину сил та засобів, а саме живої сили, переслати по трубі. І вони вилізли на північній околиці міста Куп’янська, в лісистій місцевості, яка важко доступна для наших розвідувальних засобів. Але робота спеціальних служб, робота Збройних сил України дозволила зорієнтуватися та зрозуміти, чим користується противник і що йому вдалося налаштувати систему переправлення по трубі. Після чого був нанесений необхідний ряд вогневих уражень. Станом на сьогодні пересування противника по трубі не фіксується“, – наголосив Федоренко.
