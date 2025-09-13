Труба, що веде до Куп’янська: що відбувається в місті – офіційна заява ЗСУ
Генштаб ЗСУ поширив офіційне повідомлення про ситуацію в Куп’янську – після даних DeepState, що російська армія зайшла до міста.
“Ситуація у місті Куп’янську та його околицях під контролем Збройних Сил України. Водночас ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто. Зазначимо, що у районі Куп’янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони“, – підкреслили в Генштабі.
У місті зараз відбувається контрдиверсійна операція, а навколо нього – пошуково-ударні дії.
Захисники України також навели дані про втрати окупантів у цьому районі: за два тижні з початку контрдиверсійної операції втрати противника склали 395 осіб, із них 288 – загиблими. На підходах до Куп’янська, у районах Радьківки та Голубівки знешкодили 265 росіян, у районі самого міста – ще 128. Також є полонені.
Читайте також: Машовець про ЗС РФ і Куп'янськ: Намагаються не стільки закріпитися, скільки вціліти
“Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога”, – наголосили в ГШ.
Нагадаємо, вранці 13 вересня аналітики групи “DeepState” повідомили, що в окупантів є просування в районі Кіндрашівки та в самому Куп’янську. На мапі видно, що просування окупантів відбувається у північних кварталах Куп’янська. За даними аналітиків, для наближення до Куп’янська росіяни використовують газову трубу, в яку входять у районі Лимана Першого.
