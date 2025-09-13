Live
Ворог просунувся до Куп’янська – DeepState оновив мапу

Фронт 11:21   13.09.2025
Оксана Горун
Ворог просунувся до Куп'янська – DeepState оновив мапу Ілюстрація: мапа DeepState

Аналітики групи “DeepState” повідомили, що окупанти мають просування в районі Кіндрашівки та північних кварталах Куп’янська.

“Ворог просунувся поблизу Кіндрашівки, в Куп’янську”, – поінформували вранці 13 вересня аналітики.

Ілюстрація: мапа DeepState

На опублікованій мапі видно, що просування окупантів відбувається у північних кварталах Куп’янська. Напередодні в DeepState повідомили, що окупанти пробираються до Куп’янська газовою трубою, намагаючись повторити досвід проникнення в Суджу.

Читайте також: Росіяни “Куп’янськ взяли у кредит” – що це означає, пояснив Коваленко

“Росіяни збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовують спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп’янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії”, – повідомили аналітики.

Автор: Оксана Горун
