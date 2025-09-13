Ворог просунувся до Куп’янська – DeepState оновив мапу
Аналітики групи “DeepState” повідомили, що окупанти мають просування в районі Кіндрашівки та північних кварталах Куп’янська.
“Ворог просунувся поблизу Кіндрашівки, в Куп’янську”, – поінформували вранці 13 вересня аналітики.
На опублікованій мапі видно, що просування окупантів відбувається у північних кварталах Куп’янська. Напередодні в DeepState повідомили, що окупанти пробираються до Куп’янська газовою трубою, намагаючись повторити досвід проникнення в Суджу.
Читайте також: Росіяни “Куп’янськ взяли у кредит” – що це означає, пояснив Коваленко
“Росіяни збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовують спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп’янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії”, – повідомили аналітики.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворог просунувся до Куп’янська – DeepState оновив мапу»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2025 в 11:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики групи “DeepState” повідомили, що окупанти мають просування в районі Кіндрашівки та північних кварталах Куп’янська".