Враг продвинулся в Купянск — DeepState обновил карту
Аналитики группы «DeepState» сообщили, что у оккупантов есть продвижения в районе Кондрашовки и северных кварталах города Купянск.
«Враг продвинулся вблизи Кондрашовки, в Купянске», — проинформировали утром 13 сентября аналитики.
На опубликованной карте видно, что продвижение оккупантов происходит в северных кварталах Купянска. Накануне в DeepState сообщили, что оккупанты пробираются к Купянску по газовой трубе, пытаясь повторить опыт проникновения в Суджу.
Читайте также: Россияне «Купянск взяли в кредит» – что это значит, объяснил Коваленко
«Россияне выстроили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используют специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешает высота. Маршрут в окрестности Купянска занимает около четырех суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», — сообщили аналитики.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг продвинулся в Купянск — DeepState обновил карту»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 11:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики группы «DeepState» сообщили, что у оккупантов есть продвижения в районе Кондрашовки и северных кварталах города Купянск".