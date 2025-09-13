Враг продвинулся в Купянск — DeepState обновил карту

Аналитики группы «DeepState» сообщили, что у оккупантов есть продвижения в районе Кондрашовки и северных кварталах города Купянск.

«Враг продвинулся вблизи Кондрашовки, в Купянске», — проинформировали утром 13 сентября аналитики.

На опубликованной карте видно, что продвижение оккупантов происходит в северных кварталах Купянска. Накануне в DeepState сообщили, что оккупанты пробираются к Купянску по газовой трубе, пытаясь повторить опыт проникновения в Суджу.

«Россияне выстроили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используют специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешает высота. Маршрут в окрестности Купянска занимает около четырех суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», — сообщили аналитики.