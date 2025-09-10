Россияне «Купянск взяли в кредит» – что это значит, объяснил Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко констатировал: ни о каком окружении Купянска на данный момент речи не идет.

Кроме того, россияне так и не смогли сформировать плацдарм на правом берегу Оскола. И теперь враг просто забрасывает северо-западные окраины Купянска живой силой.

«Они пытаются забрасывать Купянск небольшими диверсионно-разведывательными группами, количеством 2-3 тела, 4-5, небольшими – чтобы они просачивались. Иногда они переодеваются в гражданских и пытаются зайти как можно глубже в Купянск. Зачем? Это самое интересное, потому что это суицидальная миссия в формате «Флеммингу сказали». Среднестатистическому этому магаданскому или омскому или хабаровскому Флеммингу сказали, что он должен проползти на пузе по кустам в центр Купянска, развернуть тряпку трехцветную типа аквафреш, которую он прятал в своих труселях все это время, и показать дрону, который над ним зависает, что он находится в центре Купянска. Согласно этому, российская пропаганда делает сюжет: «Мы уже в центре Купянска, мы захватили Купянск, мы контролируем там 50%, 70%, 99,9% Купянска». Вот для них сейчас важно делать картинку. Это связано еще и с тем, что мы накануне с вами слышали заявления председателя российского Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова, который уже начинает передислокацию в зону маразма и деменции, что большая часть Купянска находится под контролем российских войск», – отметил Коваленко.

Однако, согласно картам Deep State, на которые, считает аналитик, можно полагаться, – на данный момент враг вовсе не контролирует большую часть города. Исходя из этого, у ВС РФ есть серьезные проблемы на левом берегу Купянска.

«Начинается сюрреалистическая операция по выходу на правый берег, тратится огромный ресурс. И сейчас продолжают пытаться прорываться в Купянск именно через эту локацию. Скорее всего это связано с тем, что часть левобережного Купянска имеет такие рубежи и линии обороны, которые для российских оккупационных войск в случае активизации их наступательных действий на этом направлении, могут закончиться тем, что не только 6-я военная армия полностью сточится, а даже первая танковая армия», – предполагает аналитик.

Відео: Oboz.ua

Теперь же враг пытается достичь какого-либо результата минимальными потерями, отправляя в бой пехоту в сторону городского кладбища и АЗС на правобережном Купянске.

«Ситуация действительно сложная и непростая. И она как раз указывает на то, что для россиян, которые уже, условно говоря, Купянск взяли в кредит, – есть такой термин. То есть, мы слышали уже неоднократно это по многим населенным пунктам и селам, а также городам. К примеру, еще в январе этого года россияне «взяли в кредит» Торецк, когда заявили, что Торецк полностью под контролем российских оккупационных войск по состоянию на январь. Потом недавно последовали заявления о полном контроле Часового Яра, очень интересно. Также в течение лета появлялась информация, что россияне контролируют центр Покровска, очень интересно. И то же самое произошло с Купянском», – объяснил эксперт.

Соответствующий ажиотаж, добавил Коваленко, враг также создает на фоне заявления Герасимова о якобы оккупации большей части Купянска. Подобные заявления пытаются убеждать, что скоро бои закончатся и город полностью перейдет под контроль РФ.