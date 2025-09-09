Россияне хотят перерезать дорогу в Харьковской области – Машовец (видео)

О намерениях россиян на фронте рассказал военный обозреватель Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.

На Южно-Слобожанском направлении, то есть Харьковском, стабильная линия фронта и линия боевого столкновения. Особой активности россияне пока не проявляют, удерживая вклинение в северо-восточной части Харьковской области.

На Купянском направлении идут интенсивные встречные бои севернее города.

«Противник, а это 6-я армия, пытается зайти в город и закрепиться там, в северной и северо-западной части Купянска. И одновременно заблокировать его, перерезав дорогу. Дорога на Двуречную уже перерезана, и они пытались с недавних пор прорваться к трассе, ведущей на Чугуев через Соболевку. Пока, насколько мне известно, несколько штурмовых групп россиян держат позиции в подлеске, тянущемся с севера на юг. Также они удерживают район околицы Купянска, в районе городского кладбища», – сообщил Машовец.

Еще россияне успели инфильтрировать на территорию города несколько малых пехотных групп.

«Но они там в основном в качестве подразделений специального назначения действуют: активно в гражданскую форму переодеваются, чтобы замаскироваться. Из-за того, что у ВСУ не хватает боевой пехоты, чтобы полностью заблокировать, создав линию обороны, россияне через промежутки между позициями попадают в этот подлесок. И ведут активные бои, чтобы захватить Кондрашовку и прикрыть с северного фланга свои передовые подразделения в сторону Купянска», – рассказал военный обозреватель.

Также в Харьковской области оживилась Первая танковая армия на участке Степная Новоселовка, Песчаное. И россияне продвинулись вдоль дороги Купянск – Сватово и в районе Новой Кругляковки со стороны Лозовой. Они преследуют цель не допустить передислокацию резервов и помощи для ВСУ, пояснил Машовец.

