Росіяни хочуть перерізати дорогу в Харківській області – Машовець (відео)
Про наміри росіян на фронті розповів військовий оглядач Костянтин Машовець в ефірі NEMYRIALIVE.
На Південно-Слобожанського напрямку, тобто Харківському, стабільна лінія фронту та лінія бойового зіткнення. Особливої активності росіяни поки не проявляють, утримуючи вклинення в північно-східній частині Харківської області.
Натомість на Куп’янському напрямку йдуть інтенсивні зустрічні бої північніше міста.
«Супротивник, а це 6-а армія, намагається зайти у місто і закріпитися там, у північній та північно-західній частині Куп’янська. І одночасно заблокувати його, перерізавши дороги. Дорога на Дворічну вже перерізана, і вони намагалися віднедавна прорватися до тієї дороги, що веде на Чугуїв через Соболівку. Наразі, наскільки мені відомо, декілька штурмових груп росіян тримають позиції у підліску, що тягнеться з півночі на південь. Також вони тримають район околиці Куп’янська, у районі міського цвинтаря», – повідомив Машовець.
Ще росіяни встигли інфільтрувати на територію міста декілька малих піхотних груп.
«Але вони там здебільшого як підрозділи спеціального призначення діють: активно в цивільну форму переодягаються, щоб замаскуватися. Через те що в ЗСУ не вистачає бойової піхоти, щоб повністю заблокувати, створивши лінію оборони, росіяни через проміжки між позиціями потрапляють у цей підлісок. І ведуть активні бої, щоб захопити Кіндрашівку та прикрити з північного флангу свої передові підрозділи в бік Куп’янська», – розповів військовий оглядач.
Також на Харківщині пожвавилася Перша танкова армія на ділянці Степова Новоселівка, Піщане. І росіяни просунулися вздовж дороги Куп’янськ – Сватове та в районі Нової Кругляківки з боку Лозової. Вони мають на меті не допустити передислокацію резервів і допомоги для ЗСУ, пояснив Машовець.
Відео: NEMYRIALIVE
