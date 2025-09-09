Live
Путин хочет захватить или уничтожить Харьков как город-миллионник – Портников

Общество 22:04   09.09.2025
Оксана Якушко
Диктатор РФ Владимир Путин может лишить Украину промышленных центров, присоединив или разрушив Киев, Харьков, Одессу и Днепр.

Такое мнение высказал известный публицист Виталий Портников в программе «Субботний политклуб».

На карте блицкрига, которую российский военачальник Валерий Герасимов повесил у себя в кабинете, не случайно Харьковская область не была среди подлежащих захвату, отметил Портников. Харьковщина должна была входить в состав так называемой марионеточной Украины, которую россияне хотели создать в 2022 году.

«Медведчук сказал, что ему нужен Харьков. Что без него это будет неполноценное ресурсное государство, и оно не сможет себя обеспечивать. И они ему просто подарили Харьков. Это же не в первый раз россияне дарят своим марионеткам Харьков. С Харькова, как столицы оккупации в 20 веке, тоже все начиналось», — напомнил Портников.

Но сейчас цель оккупантов изменилась.

«Я уверен, что Харьковская и Днепропетровская область сейчас части этой экспансии. Почему? Чтобы Украина, даже полностью не оккупированная, перестала быть политической, экономической, демографической проблемой для Российской Федерации, России нужно, во-первых, уменьшить количество населения Украины, примерно до 15 миллионов из 40. А во-вторых, лишить это государство его промышленных центров, если не удастся его окончательно уничтожить. Таким образом, должны быть либо присоединены, либо разрушены Киев, Харьков, Одесса и Днепр. То есть в Украине должны исчезнуть города-миллионники. Или они должны быть оккупированы и присоединены к РФ, они должны стать городами-миллионниками России как в случае с областными центрами Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей. Это такая простая и амбициозная задача на 20-30 годы этого противостояния», — объяснил Портников нынешние настроения Кремля.

 

Но возникает вопрос, есть ли у Путина силы. Потому что для оккупации такой обширной территории как Украина россиянам нужно согласиться с тем, что русский народ может в конце концов исчезнуть.

«Что не только Украину, но и Россию ждет демографическая катастрофа без возможностей восстановления нации, рождаемость которой и так, в связи с социальными проблемами, алкоголизмом, отсутствием перспектив и т.д. уменьшается. Это одна из стран, где не восстанавливаются этнические россияне. И гибель такого количества, скажем так, половозрелых мужчин на полях войны ставит на будущем истории русской нации очевидный крест. Не в православном смысле этого слова, потому что это крест дьявола на агрессивном государстве», – спрогнозировал будущее РФ Портников.

Видео: Espreso.TV

Автор: Оксана Якушко
