Портников: ВСУ сорвали планы «референдума» о присоединении Харьковщины к РФ

Украинский журналист Виталий Портников убежден: «То, что происходит в Купянске – это не просто локальная война за один из городов Харьковской области».

Об этом Портников заявил в видео, которое разместил на своем YouTube-канале. Он отметил, что Купянск нужен россиянам не только для того, чтобы продемонстрировать президенту США Трампу и его администрации успехи ВС РФ по всей линии фронта.

«Можно говорить, что россияне готовятся к новой оккупации и новой аннексии на территории Украины. Мы уже подзабыли, что в 2022 году Купянск был временным областным центром Харьковской области. Какой такой Харьковской области? Харьковской области Украины? Конечно, нет. Так называемой «Харьковской области Российской Федерации». И оккупационная администрация в этом городе уже готовилась к проведению референдума — прошедшего тогда на территории Херсонской и Запорожской областей Украины. В их частях, которые находились под контролем российских войск. Да, это был бы фейковый референдум, который бы определил, во-первых, провозглашение «независимого государства Харьковская область», а во-вторых, присоединение этого «государства» к Российской Федерации. Тогда этого сделать не удалось. Украинская армия быстро освободила Харьковщину от жестоких российских оккупантов… Но Путин снова возвращается к этому плану. Зачем? Для того чтобы закрепиться в Купянске. Для того чтобы провести уже в 2026 году фейковый референдум, а затем требовать от Украины того же, что Россия требует в Донецкой области нашей страны. Вывода всех украинских войск с территории Харьковской области, потому что это теперь «субъект Российской Федерации». Потому что жители этой области якобы проголосовали за присоединение к российскому государству. И вот именно эти зловещие планы российского президента сорваны усилиями украинских военных», — считает Портников.

Журналист отметил, что российские обещания «окружить ВСУ» сейчас могут обернуться окружением значительной части российских военнослужащих в Харьковской области. Отметим, по данным корпуса НГУ «Хартия» после атаки Сил обороны под Купянском в городе в окружении оказалось более 200 оккупантов. Окружение станет, по мнению Виталия Портникова, «очередным позором российской армии в этой несправедливой войне».

Видео: Виталий Портников/YouTube

«Так что то, что происходит в Купянске – это не просто локальная война за один из городов Харьковской области. Это прежде всего противостояние геополитическим планам российского президента по дальнейшему расчленению Украины и, конечно, ликвидации украинской государственности как мешающей шовинистическим и империалистическим планам российского властителя и его соотечественников. Это недопущение очередного фейкового референдума на земле Украины по созданию псевдонезависимого государства на Харьковщине. Это демонстрация Соединенным Штатам того, что Путин абсолютно спокойно и убежденно лжет, причем готов лгать перед телевизионными камерами — только чтобы завербовать Дональда Трампа и его представителей, продолжающих переговоры с российским руководством на непонятных и некомпетентных условиях, навязанных им российским политическим руководством, гораздо более опытным, когда речь идет о переговорах с ангажированными и жадными дилетантами. А мы можем с вами говорить об очередном подвиге защитников Украины в районе Купянска. И о реальном срыве тех планов, которые лелеяли в России перед Рождественскими праздниками. Наша задача, чтобы Россия не праздновала, а грустила», — подытожил Портников.