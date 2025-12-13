Портников: ЗСУ зірвали плани “референдуму” щодо приєднання Харківщини до РФ

Український журналіст Віталій Портников переконаний: “Те, що відбувається в Куп’янську – це не просто локальна війна за одне з міст Харківської області”.

Про це Портников заявив у відео, яке розмістив на своєму ютуб-каналі. Він зазначив, що Куп’янськ потрібний росіянам не лише для того, щоб продемонструвати президенту США Трампу та його адміністрації успіхи ЗС РФ по всій лінії фронту.

“Можна говорити, що росіяни готуються до нової окупації та нової анексії на території України. Ми вже призабули, що у 2022 році Куп’янськ був тимчасовим обласним центром Харківської області. Якої такої Харківської області? Харківської області України? Звичайно ж, ні. Так званої “Харківської області Російської Федерації”. І окупаційна адміністрація в цьому місті вже готувалася до проведення референдуму – такого, який пройшов тоді на території Херсонської та Запорізької областей України. У тих їхніх частинах, які знаходилися під контролем російських військ. Так, це був би фейковий референдум, який визначив би, по-перше, проголошення “незалежної держави Харківська область”, а по-друге, приєднання цієї “держави” до Російської Федерації. Тоді це зробити не вдалося. Українська армія швидко визволила Харківщину від жорстоких російських окупантів. Але Путін знову повертається до цього плану. Для чого? Для того щоб закріпитися в Куп’янську. Для того щоб провести вже у 2026 році фейковий “референдум”, а згодом вимагати від України того ж, що Росія вимагає в Донецькій області нашої країни. Виведення всіх українських військ з території Харківської області, бо це тепер “суб’єкт Російської Федерації”. Бо мешканці цієї області нібито проголосували за приєднання до російської держави. І ось саме ці зловісні плани російського президента зірвані зусиллями українських військових“, — вважає Портников.

Журналіст зазначив, що російські обіцянки “оточити ЗСУ” зараз можуть обернутися оточенням значної частини російських військовослужбовців у Харківській області. Зазначимо, за даними корпусу НГУ “Хартія” після атаки Сил оборони під Куп’янськом у місті в оточенні опинилося понад 200 окупантів. Оточення стане, на думку Віталія Портникова, “черговою ганьбою російської армії у цій несправедливій війні”.

Відео: Віталій Портников/ютуб

“Так що те, що вибивається в Куп’янську, – це не просто локальна війна за одне з міст Харківської області. Це насамперед протистояння геополітичним планам російського президента по дальшому розчленуванню України та, звичайно, ліквідації української державності як такої, що заважає шовіністичним та імперіалістичним планам російського володаря та його співвітчизників. Це недопущення чергового фейкового референдуму на землі України щодо створення псевдонезалежної держави на Харківщині. Це демонстрація Сполученим Штатам того, що Путін абсолютно спокійно та переконано бреше, причому готовий брехати перед телевізійними камерами тільки щоб завербувати Дональда Трампа та його представників, які продовжують перемовини з російським керівництвом на незрозумілих і некомпетентних умовах, нав’язаних їм російським політичним керівництвом, набагато більш досвідченим, коли мова йде про перемовини із заангажованими та жадібними дилетантами. А ми можемо з вами говорити про черговий подвиг захисників України в районі Куп’янська. І про реальний зрив тих планів, які плекали в Росії перед Різдвяними святами. Наша задача, щоб Росія не святкувала, а сумувала”, – підсумував Портников.