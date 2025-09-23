Путін хоче довести Європі, що Трамп її не захищатиме – Портников
Погрози Путіна застосуванням “військово-технічних засобів” — тобто війною — проти Заходу є логічним продовженням політики керованої ескалації, яку російський президент обрав після зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Як на мене, Путін під час цієї зустрічі переконався у безпорадності Трампа і вирішив, що тепер може значно впевненіше переходити “червоні лінії”, аби ця безпорадність стала очевидною для всіх… Якщо і на ці заяви не буде адекватної реакції, ескалація триватиме й далі — аж до атак ударними безпілотниками та ракетами, а зрештою й до появи російських військовослужбовців на території європейських країн. Путін хоче довести Європі, що Трамп її не захищатиме, а отже — зламати світовий порядок.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: війна, Виталий Портников, европа, провокации, путін, эскалация;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Путін хоче довести Європі, що Трамп її не захищатиме – Портников»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 11:04;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Погрози Путіна застосуванням “військово-технічних засобів” — тобто війною — проти Заходу є логічним продовженням політики керованої ескалації, яку російський президент…".