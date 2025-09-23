Путін хоче довести Європі, що Трамп її не захищатиме – Портников

Погрози Путіна застосуванням “військово-технічних засобів” — тобто війною — проти Заходу є логічним продовженням політики керованої ескалації, яку російський президент обрав після зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Як на мене, Путін під час цієї зустрічі переконався у безпорадності Трампа і вирішив, що тепер може значно впевненіше переходити “червоні лінії”, аби ця безпорадність стала очевидною для всіх… Якщо і на ці заяви не буде адекватної реакції, ескалація триватиме й далі — аж до атак ударними безпілотниками та ракетами, а зрештою й до появи російських військовослужбовців на території європейських країн. Путін хоче довести Європі, що Трамп її не захищатиме, а отже — зламати світовий порядок.