Путін хоче довести Європі, що Трамп її не захищатиме – Портников

Політика 11:04   23.09.2025
Віталій Портников
журналіст
Погрози Путіна застосуванням “військово-технічних засобів” — тобто війною — проти Заходу є логічним продовженням політики керованої ескалації, яку російський президент обрав після зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Як на мене, Путін під час цієї зустрічі переконався у безпорадності Трампа і вирішив, що тепер може значно впевненіше переходити “червоні лінії”, аби ця безпорадність стала очевидною для всіх… Якщо і на ці заяви не буде адекватної реакції, ескалація триватиме й далі — аж до атак ударними безпілотниками та ракетами, а зрештою й до появи російських військовослужбовців на території європейських країн. Путін хоче довести Європі, що Трамп її не захищатиме, а отже — зламати світовий порядок.

Автор: Віталій Портников, журналіст
