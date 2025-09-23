Путин хочет доказать Европе, что Трамп ее не будет защищать — Портников

Угрозы Путина применением «военно-технических средств», то есть войной, против Запада являются логическим продолжением политики управляемой эскалации, которую российский президент избрал после встречи с Дональдом Трампом на Аляске. По-моему, Путин во время этой встречи убедился в беспомощности Трампа и решил, что теперь может гораздо увереннее переходить «красные линии», чтобы эта беспомощность стала очевидной для всех… Если и на эти заявления не будет адекватной реакции, эскалация будет продолжаться — вплоть до атак ударными беспилотниками и ракетами, а в конечном счете — и до появления российских военнослужащих на территории европейских стран. Путин хочет доказать Европе, что Трамп ее не будет защищать, а значит сломать мировой порядок.