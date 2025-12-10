Live

Зачем Путин вспомнил о «Новороссии» — Портников

Мир 11:06   10.12.2025
Виталий Портников
журналист
Зачем Путин вспомнил о «Новороссии» — Портников Фото: скриншот

В лексике Путина появилась подзабытая будто «Новороссия» – аппетит, как известно, приходит во время еды!.. Термин «Новороссия» в политическом плане выглядит достаточно расплывчатым и создает для российского президента огромные возможности по новым требованиям… А вспомнил он о «Новороссии» сейчас, потому что решил, что вы американцы «шатаются» и от них можно требовать чего угодно. Ну, а как тогда мирный процесс, о восстановлении которого так много говорят последние недели? А никак. Последние заявления Путина как раз и демонстрируют, что для него никакого мирного процесса не существует в природе, и он использует визиты американских посланников исключительно для затягивания времени, продления войны и ужесточения территориальных и политических требований.

Автор: Виталий Портников, журналист
Популярно
Новости Харькова – главное 10 декабря: удар по учебному заведению, бои
Новости Харькова – главное 10 декабря: удар по учебному заведению, бои
10.12.2025, 10:59
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
09.12.2025, 20:42
Харьков и область накроет снежная стихия: прогноз погоды на 10 декабря
Харьков и область накроет снежная стихия: прогноз погоды на 10 декабря
09.12.2025, 19:45
Каковы последствия удара по Печенежской дамбе для Харькова — ответ Терехова
Каковы последствия удара по Печенежской дамбе для Харькова — ответ Терехова
09.12.2025, 19:04
Сегодня 10 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 декабря 2025: какой праздник и день в истории
10.12.2025, 06:00
Завтра в Харькове перекроют Чернышевскую – причина и, как объезжать
Завтра в Харькове перекроют Чернышевскую – причина и, как объезжать
10.12.2025, 10:47

Новости по теме:

15.10.2025
Почему анонимные TG-каналы – это не свобода слова, а манипуляция — Портников
23.09.2025
Путин хочет доказать Европе, что Трамп ее не будет защищать — Портников
09.09.2025
Путин хочет захватить или уничтожить Харьков как город-миллионник – Портников
31.08.2025
Убийство Парубия даст высказаться об украинстве как причине войны — Портников
23.05.2025
Почему «буферная зона» – это катастрофа для Харьковской области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Зачем Путин вспомнил о «Новороссии» — Портников», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 11:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В лексике Путина появилась подзабытая будто «Новороссия» – аппетит, как известно, приходит во время еды!.. Термин «Новороссия» в политическом плане…".