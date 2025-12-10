Зачем Путин вспомнил о «Новороссии» — Портников

В лексике Путина появилась подзабытая будто «Новороссия» – аппетит, как известно, приходит во время еды!.. Термин «Новороссия» в политическом плане выглядит достаточно расплывчатым и создает для российского президента огромные возможности по новым требованиям… А вспомнил он о «Новороссии» сейчас, потому что решил, что вы американцы «шатаются» и от них можно требовать чего угодно. Ну, а как тогда мирный процесс, о восстановлении которого так много говорят последние недели? А никак. Последние заявления Путина как раз и демонстрируют, что для него никакого мирного процесса не существует в природе, и он использует визиты американских посланников исключительно для затягивания времени, продления войны и ужесточения территориальных и политических требований.