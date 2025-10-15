Почему анонимные TG-каналы – это не свобода слова, а манипуляция — Портников

Известный украинский публицист Виталий Портников обратил внимание на критическую проблему современного информационного пространства: замену понятия «свобода слова» анонимной безответственностью в социальных сетях и Telegram-каналах.

Своим мнением о том, что такое настоящая свобода слова, и чем она отличается от права писать что угодно, не отвечая за свои слова, Портников поделился во время XIV Медийного конгресса во Львове. В конгрессе, организованном Ассоциацией «Независимые региональные издатели Украины», приняли участие и представители МГ «Объектив».

Свобода слова VS Безответственность

Центральный аргумент Портникова состоит в том, что существование анонимных Telegram-каналов, аккаунтов в Facebook или сети Х не создает свободы слова. Причина проста: человек, распространяющий информацию, не несет ответственности за ее верифицированность (достоверность).

«Мы всегда с вами жили в мире, где до сих пор каждый журналист отвечает перед правом за свои поступки,» — отметил Портников.

Он привел пример США, где Дональд Трамп регулярно подает иски против периодических изданий. Это свидетельствует о том, что юридический механизм защиты от клеветы и фейков в традиционных медиа существует и работает.

Угроза анонимных манипуляций

В противоположность этому, в анонимных пространствах подать иск или требовать опровержения просто не к кому.

«К кому мы можем подать иски? К Telegram-каналу «Джокер», который напишет, что мы с вами вообще любовники… Почему мы должны соглашаться с неверифицированной информацией?» – задал риторический вопрос публицист.

Ситуация, по его мнению, усугубляется развитием технологий. В частности — искусственного интеллекта. Он уже позволяет создавать фейковые изображения, видео и аудио, которые анонимы могут мгновенно распространить без последствий.

«Если лицо юридически не отвечает за вероятность факта, то это не свобода слова», — считает он.

Дуров и «лубянская система»

Портников подчеркнул, что анонимы и владельцы подобных платформ, в сущности, занимаются подменой понятий. Они выдают свободу манипуляции за свободу слова.

Журналист прямо обвинил основателя Telegram Павла Дурова в причастности к этой системе, называя его «человеком из системы, где эти манипуляции придуманы, из лубянской системы». По его мнению, такой подход не случайность, а сознательная стратегия.

Подытоживая, Портников призывал осознать: информационное пространство, где царит анонимная безответственность, не имеет ничего общего с демократической свободой. Это простор для распространения фейков, клеветы и целенаправленных манипуляций.

Отметим, по последним заявлениям Павла Дурова, в 2025 году количество активных пользователей Telegram в мире достигло 1 миллиарда. В Украине с началом полномасштабного вторжения РФ одновременно активизировались две тенденции. Первая – увеличение процента людей, получающих информацию из Telegram, по сравнению с другими источниками (сайтами и ТВ). Согласно данным опроса Центра Разумкова, который провели в начале 2025 года, украинцы сейчас чаще всего используют для получения новостей социальные сети (так ответили 72% опрошенных). И из соцсетей чаще всего – именно Telegram (62%). При этом можно было выбирать несколько вариантов ответа. Вторая тенденция связана с обоснованными сомнениями относительно защищенности Telegram от влияния российских спецслужб. А также – опасностью распространения дезинформации через анонимные Telegram-каналы, сбора данных о последствиях обстрелов, локациях и перемещении ВСУ, возможностью вербовки украинцев (в том числе подростков) российскими спецслужбами через чат-боты и т.д. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов неоднократно высказывался об опасности Telegram. А в сентябре 2024 года Национальный координационный центр кибербезопасности и СНБО издали запрет госслужащим и военным пользоваться мессенджером «Telegram» на рабочих устройствах.