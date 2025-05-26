Видео с жесткими задержаниями мужчин ТЦК станет больше — прогноз ЦПД СНБО
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины сделал прогноз информационных угроз на первую половину июня 2025 года. Специалисты считают, что достанется ТЦК.
Среди прочего, специалисты по борьбе с дезинформацией считают, что российская пропаганда усилит антимобилизационные нарративы. Это связано с тем, что 5 июня истекает срок для прохождения повторного медицинского обследования (ВЛК) для лиц, признанных ограниченно пригодными к военной службе.
«Российские информационные ресурсы и анонимные Telegram-каналы, вероятно, будут распространять видео с жесткими задержаниями мужчин, а также фейки о якобы избиении, пытках или гибели мобилизованных», — прогнозируют в ЦПД СНБО.
По мнению дезинформаторов, россияне хотят «создать иллюзию массовости таких случаев», чтобы вызвать среди граждан Украины панику и сопротивление.
«Ожидается также искажение или фрагментарное цитирование официальных сообщений, что будет способствовать созданию информационной неразберихи и непониманию юридических и административных аспектов процесса мобилизации. Цель врага – деморализация населения, создание атмосферы страха, подрыв доверия к украинским институтам и снижение уровня мобилизационной готовности общества в условиях войны», — предупредили в ЦПД.
Читайте также: Смерть велотуриста в РТЦК Харькова: все версии и комментарии адвоката (видео)
Также они прогнозируют, что в первой половине июня российская пропаганда будет спекулировать на переговорах РФ и Украины и прекращении огня, убеждая, что «Запад слил Украину». Будут очередные вбросы о «нелегитимности» украинской власти. Ожидаются манипуляции: вокруг встречи министров G7 накануне саммита 15-17 июня в Канаде; саммита НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня; формирования очередного пакета санкций ЕС; второго тура президентских выборов в Польше и так далее.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество, Политика, Украина; Теги: пропаганда, СНБО, тцк, фейки, Центр противодействия дезинформации;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Видео с жесткими задержаниями мужчин ТЦК станет больше — прогноз ЦПД СНБО»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 11:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр противодействия дезинформации СНБО Украины сделал прогноз информационных угроз на первую половину июня 2025 года. Специалисты считают, что достанется ТЦК".