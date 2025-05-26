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Видео с жесткими задержаниями мужчин ТЦК станет больше — прогноз ЦПД СНБО

Мир 11:42   26.05.2025
Оксана Горун
Видео с жесткими задержаниями мужчин ТЦК станет больше — прогноз ЦПД СНБО

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины сделал прогноз информационных угроз на первую половину июня 2025 года. Специалисты считают, что достанется ТЦК.

Среди прочего, специалисты по борьбе с дезинформацией считают, что российская пропаганда усилит антимобилизационные нарративы. Это связано с тем, что 5 июня истекает срок для прохождения повторного медицинского обследования (ВЛК) для лиц, признанных ограниченно пригодными к военной службе.

«Российские информационные ресурсы и анонимные Telegram-каналы, вероятно, будут распространять видео с жесткими задержаниями мужчин, а также фейки о якобы избиении, пытках или гибели мобилизованных», — прогнозируют в ЦПД СНБО.

По мнению дезинформаторов, россияне хотят «создать иллюзию массовости таких случаев», чтобы вызвать среди граждан Украины панику и сопротивление.

«Ожидается также искажение или фрагментарное цитирование официальных сообщений, что будет способствовать созданию информационной неразберихи и непониманию юридических и административных аспектов процесса мобилизации. Цель врага – деморализация населения, создание атмосферы страха, подрыв доверия к украинским институтам и снижение уровня мобилизационной готовности общества в условиях войны», — предупредили в ЦПД.

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Также они прогнозируют, что в первой половине июня российская пропаганда будет спекулировать на переговорах РФ и Украины и прекращении огня, убеждая, что «Запад слил Украину». Будут очередные вбросы о «нелегитимности» украинской власти. Ожидаются манипуляции: вокруг встречи министров G7 накануне саммита 15-17 июня в Канаде; саммита НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня; формирования очередного пакета санкций ЕС; второго тура президентских выборов в Польше и так далее.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 11:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр противодействия дезинформации СНБО Украины сделал прогноз информационных угроз на первую половину июня 2025 года. Специалисты считают, что достанется ТЦК".