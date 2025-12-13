ISW: Українська контратака в Куп’янську демонструкє, що Путін неправий (відео)

Інститут вивчення війни (ISW) заявив: контратака СОУ на Куп’янському напрямку “демонструє, що українські сили, як і раніше, здатні оборонятися та контратакувати”, всупереч заявам Путіна.

У зведенні за 12 грудня ISW проаналізував ситуацію в Куп’янську та її різку зміну на користь України.

“Українські війська нещодавно звільнили територію, включаючи частину міста Куп’янськ, у ході тактичної контратаки в напрямку Куп’янська. 2-й корпус “Хартія” України 12 грудня повідомив, що українські війська провели успішну контратаку для стабілізації ситуації в напрямку Куп’янська та звільнили Кіндрашівку та Радьківку (обидві на північ від Куп’янська) та навколишні ліси, звільнили райони на півночі Куп’янська та прорвалися до річки Оскіл, перерізавши російські наземні лінії зв’язку з районом Куп’янська. 2-й корпус України заявив, що станом на 12 грудня українські війська оточили в Куп’янську близько 200 російських військовослужбовців. 12 грудня президент України Володимир Зеленський опублікував фотографію, на якій він зображений на південно-західній околиці Куп’янська вздовж траси Куп’янськ-Шевченкове, що вказує на те, що українські сили, ймовірно, відтіснили російські війська значно далі від цього району. Опубліковані 12 грудня відеозаписи з геолокацією також показують дії українських сил по всьому Куп’янську. Інші російські та українські джерела підтвердили контрнаступ України”, – повідомили аналітики.

В Інституті вивчення війни зазначили, посилаючись на джерела, пов’язані з українською розвідкою, що СОУ оточили війська РФ у Куп’янську, очистили північний захід міста, а також Мирове, Кіндрашівку та Радьківку. Водночас Голубівка (на півночі від Куп’янська, біля берега Осколу) залишається під контролем ЗС РФ. Успіхи ЗСУ підтверджують і російські “Z-блогери”, проте деякі з них намагаються применшити масштаб цих успіхів. І це можна зрозуміти, адже контратака Сил оборони суттєво вдарила по всіх наративах, які просуває політичне керівництво РФ та її пропаганда.

“Ця українська контратака демонструє, що українські сили як і раніше здатні оборонятися та контратакувати проти значних російських наступальних дій, всупереч заявам президента Росії Володимира Путіна про крах українських ліній оборони. Просування українських військ у Куп’янську та його околицях показує, що українські сили здатні проводити успішні контратаки та досягати тактично значущих успіхів, особливо коли російські сили перевантажені”, – заявили аналітики ISW.

Вони нагадали, що “Путін і російські військові високопосадовці останніми тижнями посилили перебільшені заяви про просування вздовж лінії фронту, і 21 листопада Путін підкреслив, що російські війська “неминуче” повторять свої операції в напрямку Куп’янська на інших ділянках фронту”.

Однак той факт, що російський диктатор збрехав про захоплення Куп’янська, визнавали навіть у середовищі його власних так званих “військкорів”.

“Путін і високопоставлені російські військові чиновники намагалися представити лінію фронту в Україні як таку, що знаходиться на межі краху, так що Україна та Захід повинні поступитися вимогам Росії, але ця українська контратака в Куп’янську, поряд із завзятим опором України вздовж решти лінії, показує, що цей наратив невірний”, – підсумували в Інституті вивчення війни.