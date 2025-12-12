Куп’янськ – наш, успіх СОУ та візит Зеленського – підсумки 12 грудня
Сили оборони звільнили села навколо Куп’янська, окупанти – в оточенні. 13-річний хлопчик пережив у Куп’янську всі бої та бомбардування. РФ масовано атакувала БпЛА Харківщину: є поранені. Чоловіка посадять на 12 років за підпал живцем співмешканки. 13 грудня дороги будуть небезпечними через ожеледицю. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 12 грудня.
Сили оборони звільнили села навколо Куп’янська: Кіндрашівку та Радьківку
Це підтвердило командування корпусу «Хартія» Нацгвардії України. Також звільнена низка кварталів на півночі Куп’янська. В оточенні опинилися понад двісті окупантів. Участь в операції беруть підрозділи 92-ї штурмової бригади, Іноземного легіону ГУР Міноборони, 144-ї механізованої бригади, Сил спецоперацій, СБУ, поліції «КОРД». У заяві командування корпусу НГУ наголосили: «Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога». 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» ЗСУ показав зачистку стратегічного житлового масиву Ювілейний у Куп’янську. За оцінками аналітиків DeepState, Сили оборони зачистили також село Мирове та взяли під вогневий контроль Голубівку. У Куп’янську ворог має декілька анклавів, де залишки загарбників наразі розшукують і винищують. На місце прибув президент Володимир Зеленський. Він записав відео на тлі стели на в’їзді. Зеленський наголосив, що сьогодні особливо важливо досягати успіхів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Президент відвідав Куп’янськ разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
Усі жахіття бомбардувань і боїв у Куп’янську пережив 13-річний хлопчик
Його батько переховував сина від примусової евакуації. Наразі родину таки вивезли – лише після того, як через обстріл згорів їхній будинок. У Нацполіції Харківщини відзначили, що чоловік має статус батька-одинака. На нього склали адмінпротокол за невиконання обов’язків щодо виховання дитини.
Росія масовано атакувала безпілотниками Харківщину
“Прильоти” були в Нововодолазькій, Мереф’янській, Краснокутській і Великобурлуцькій громадах, повідомила пресслужба ДСНС. У Мерефі постраждала одна людина. Ще шестеро дістали поранень і гострої реакції на стрес у Нововодолазькій громаді. Там «прилетіло» по АЗС у селі Павлівка. За даними поліції, у важкому стані 62-річний працівник заправки.
Дванадцять років за ґратами проведе житель Харківщини
Суд визнав чоловіка винним у вбивстві власної співмешканки, що було вчинене з особливою жорстокістю. Злочин стався в грудні минулого року в Лозівському районі. Під час п’яної сварки чоловік вилив на жінку пляшку з бензином – і підпалив її. Вона померла в лікарні від численних опіків. Суд урахував, що обвинувачений намагався погасити полум’я та викликав на допомогу сусідів, відзначили в облпрокуратурі.
Водіям на Харківщині потрібно бути обережними 13 грудня
Регіональний центр із гідрометеорології попередив, що на дорогах регіону буде ожеледиця. Також очікують пориви вітру до 12 метрів на секунду та ожеледь. За прогнозом, протягом доби буде морозно – від -1 до -6 градусів. Так само тепла не буде й у неділю – вночі до -8, вдень – від 0 до 5 морозу.
Також сьогодні МГ "Об'єктив" повідомляла наступне:
Новини за темою:
