Куп’янськ – наш, успіх СОУ та візит Зеленського – підсумки 12 грудня

Сили оборони звільнили села навколо Куп’янська, окупанти – в оточенні. 13-річний хлопчик пережив у Куп’янську всі бої та бомбардування. РФ масовано атакувала БпЛА Харківщину: є поранені. Чоловіка посадять на 12 років за підпал живцем співмешканки. 13 грудня дороги будуть небезпечними через ожеледицю. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 12 грудня.

Сили оборони звільнили села навколо Куп’янська: Кіндрашівку та Радьківку

Це підтвердило командування корпусу «Хартія» Нацгвардії України. Також звільнена низка кварталів на півночі Куп’янська. В оточенні опинилися понад двісті окупантів. Участь в операції беруть підрозділи 92-ї штурмової бригади, Іноземного легіону ГУР Міноборони, 144-ї механізованої бригади, Сил спецоперацій, СБУ, поліції «КОРД». У заяві командування корпусу НГУ наголосили: «Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога». 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» ЗСУ показав зачистку стратегічного житлового масиву Ювілейний у Куп’янську. За оцінками аналітиків DeepState, Сили оборони зачистили також село Мирове та взяли під вогневий контроль Голубівку. У Куп’янську ворог має декілька анклавів, де залишки загарбників наразі розшукують і винищують. На місце прибув президент Володимир Зеленський. Він записав відео на тлі стели на в’їзді. Зеленський наголосив, що сьогодні особливо важливо досягати успіхів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Президент відвідав Куп’янськ разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Його батько переховував сина від примусової евакуації. Наразі родину таки вивезли – лише після того, як через обстріл згорів їхній будинок. У Нацполіції Харківщини відзначили, що чоловік має статус батька-одинака. На нього склали адмінпротокол за невиконання обов’язків щодо виховання дитини.

“Прильоти” були в Нововодолазькій, Мереф’янській, Краснокутській і Великобурлуцькій громадах, повідомила пресслужба ДСНС. У Мерефі постраждала одна людина. Ще шестеро дістали поранень і гострої реакції на стрес у Нововодолазькій громаді. Там «прилетіло» по АЗС у селі Павлівка. За даними поліції, у важкому стані 62-річний працівник заправки.

Суд визнав чоловіка винним у вбивстві власної співмешканки, що було вчинене з особливою жорстокістю. Злочин стався в грудні минулого року в Лозівському районі. Під час п’яної сварки чоловік вилив на жінку пляшку з бензином – і підпалив її. Вона померла в лікарні від численних опіків. Суд урахував, що обвинувачений намагався погасити полум’я та викликав на допомогу сусідів, відзначили в облпрокуратурі.

Регіональний центр із гідрометеорології попередив, що на дорогах регіону буде ожеледиця. Також очікують пориви вітру до 12 метрів на секунду та ожеледь. За прогнозом, протягом доби буде морозно – від -1 до -6 градусів. Так само тепла не буде й у неділю – вночі до -8, вдень – від 0 до 5 морозу.

