Live

Україна робить все, щоб завершити війну достойно – Зеленський у Куп’янську 📹

Політика 19:08   12.12.2025
Олена Нагорна
Україна робить все, щоб завершити війну достойно – Зеленський у Куп’янську 📹 Скриншот

Позиції України на переговорах будуть сильними лише тоді, коли сильною буде українська армія, наголосив президент Володимир Зеленський у ході візиту до Куп’янська 12 грудня.

Президент привітав захисників із Днем Сухопутних військ України та нагородив їх державними нагородами.

“Сьогодні ми тут, на Харківщині, я заїхав до хлопців у Куп’янськ. Росіяни довго хизувались, наче вони захопили наше місто, захопили наш Куп’янськ. Росіяни давно вже розповідають всім у світі, що начебто Україна слабка. Вони брешуть всім, абсолютно. Ви сильні, Україна сильна, захищає свої позиції. Чим сильніший наш захист на передовій, тим сильніші будуть наші позиції. Я про це неодноразово говорив і повторюю. Наші позиції в перемовинах будуть сильними тільки тоді, коли наша армія буде сильною. Україна робить все, щоб завершити війну достойно. Щоб завершити її з повагою до вас, до всієї нашої держави. До кожного нашого воїна, до кожного нашого героя, який віддав своє життя, захищаючи нашу державу, Україну”, – сказав Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

Як стало відомо 12 грудня, Сили оборони звільнили села навколо Куп’янська: Кіндрашівку та Радьківку. Це підтвердило командування корпусу «Хартія» Нацгвардії України. Також звільнена низка кварталів на півночі Куп’янська. В оточенні опинилися понад двісті окупантів. Участь в операції беруть підрозділи 92-ї штурмової бригади, Іноземного легіону ГУР Міноборони, 144-ї механізованої бригади, Сил спецоперацій, СБУ, поліції «КОРД». У заяві командування корпусу НГУ наголосили: «Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога». За оцінками аналітиків DeepState, Сили оборони зачистили також село Мирове та взяли під вогневий контроль Голубівку. У Куп’янську ворог має декілька анклавів, де залишки загарбників наразі розшукують і винищують. На місце прибув президент Володимир Зеленський. Він записав відео на тлі стели на в’їзді. Зеленський наголосив, що сьогодні особливо важливо досягати успіхів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Президент відвідав Куп’янськ разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Читайте також: “Немає іншого вибору”: Сирський про посилення мобілізації і вдосконалення БЗВП

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Тролейбус у Харкові курсуватиме по-іншому в неділю
Тролейбус у Харкові курсуватиме по-іншому в неділю
12.12.2025, 19:35
Зеленський приїхав до Куп’янська разом із Сирським: зачистка міста ще триває
Зеленський приїхав до Куп’янська разом із Сирським: зачистка міста ще триває
12.12.2025, 17:30
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
12.12.2025, 16:44
Чотири автівки зіткнулися на Харківщині: є постраждалі (фото)
Чотири автівки зіткнулися на Харківщині: є постраждалі (фото)
12.12.2025, 15:44
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто
12.12.2025, 14:47
Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області
Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області
12.12.2025, 13:37

Новини за темою:

12.12.2025
Зеленський приїхав до Куп’янська разом із Сирським: зачистка міста ще триває
12.12.2025
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто
11.12.2025
Виведення військ РФ з Харківщини розглядається в мирному плані – Зеленський
10.12.2025
Ніби ми обираємо нового Папу та чекаємо білого диму над Банковою – Шлінчак
07.12.2025
Орденом «За мужність» II ступеня нагородив Терехова президент Зеленський


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Україна робить все, щоб завершити війну достойно – Зеленський у Куп’янську 📹», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2025 в 19:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Позиції України на переговорах будуть сильними лише тоді, коли сильною буде українська армія, наголосив президент Володимир Зеленський у ході візиту до Куп’янська 12 грудня.".