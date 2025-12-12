Україна робить все, щоб завершити війну достойно – Зеленський у Куп’янську 📹

Позиції України на переговорах будуть сильними лише тоді, коли сильною буде українська армія, наголосив президент Володимир Зеленський у ході візиту до Куп’янська 12 грудня.

Президент привітав захисників із Днем Сухопутних військ України та нагородив їх державними нагородами.

“Сьогодні ми тут, на Харківщині, я заїхав до хлопців у Куп’янськ. Росіяни довго хизувались, наче вони захопили наше місто, захопили наш Куп’янськ. Росіяни давно вже розповідають всім у світі, що начебто Україна слабка. Вони брешуть всім, абсолютно. Ви сильні, Україна сильна, захищає свої позиції. Чим сильніший наш захист на передовій, тим сильніші будуть наші позиції. Я про це неодноразово говорив і повторюю. Наші позиції в перемовинах будуть сильними тільки тоді, коли наша армія буде сильною. Україна робить все, щоб завершити війну достойно. Щоб завершити її з повагою до вас, до всієї нашої держави. До кожного нашого воїна, до кожного нашого героя, який віддав своє життя, захищаючи нашу державу, Україну”, – сказав Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

Як стало відомо 12 грудня, Сили оборони звільнили села навколо Куп’янська: Кіндрашівку та Радьківку. Це підтвердило командування корпусу «Хартія» Нацгвардії України. Також звільнена низка кварталів на півночі Куп’янська. В оточенні опинилися понад двісті окупантів. Участь в операції беруть підрозділи 92-ї штурмової бригади, Іноземного легіону ГУР Міноборони, 144-ї механізованої бригади, Сил спецоперацій, СБУ, поліції «КОРД». У заяві командування корпусу НГУ наголосили: «Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога». За оцінками аналітиків DeepState, Сили оборони зачистили також село Мирове та взяли під вогневий контроль Голубівку. У Куп’янську ворог має декілька анклавів, де залишки загарбників наразі розшукують і винищують. На місце прибув президент Володимир Зеленський. Він записав відео на тлі стели на в’їзді. Зеленський наголосив, що сьогодні особливо важливо досягати успіхів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Президент відвідав Куп’янськ разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.