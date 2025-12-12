«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення на фоні стели при в’їзді в Куп’янськ. Він особисто привітав українських воїнів з успіхом в цьому районі.

«Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта», – зазначив президент.

Він підкреслив, що наразі дуже важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії.

«Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну, пишаюся вами, дякую всім нашим Сухопутним військам», – сказав Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше про успіх СОУ в Куп’янську та прилеглих населених пунктах заявили аналітики групи “DeepState”. Вони суттєво змінили мапу фронту в цьому районі. Командування корпусу НГУ «Хартія» офіційно підтвердило цю інформацію. Захисники повідомили про звільнення Кіндрашівки, Радьківки, їхніх околиць та низку кварталів на півночі Куп’янська. Загалом від 22 вересня до 12 грудня знищено 1027 росіян, 291 – поранено, 13 у полоні. В оточенні понад 200 окупантів.