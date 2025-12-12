«Много россияне говорили о Купянске – мы видим»: Зеленский посетил город 📹

Live

Фронт 14:47   12.12.2025
Виктория Яковенко
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на фоне стелы при въезде в Купянск. Он лично поздравил украинских воинов с успехов в этом районе.

«Сегодня – Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске – мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта», — отметил президент.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно добиваться результатов на фронте, чтобы Украина могла добиваться результатов в дипломатии.

«Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны – сильные позиции в разговоре по окончании войны. Спасибо каждому воину, горжусь вами, благодарю всех наших Сухопутных войск», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее об успехе СОУ в Купянске и близлежащих населенных пунктах заявили аналитики группы DeepState. Они существенно изменили карту фронта в этом районе. Командование корпуса НГУ «Хартия» официально подтвердило эту информацию. Защитники сообщили об освобождении Кондрашовки, Радьковки, их окрестностей и ряде кварталов на севере Купянска. Всего с 22 сентября по 12 декабря уничтожено 1027 россиян, 291 ранено, 13 в плену. В окружении более 200 оккупантов.

