Live

Освобождены окрестности Купянска, в окружении более 200 россиян — «Хартия»

Фронт 12:52   12.12.2025
Оксана Горун
Освобождены окрестности Купянска, в окружении более 200 россиян — «Хартия» Иллюстрация создана ИИ

Командование корпуса НГУ «Хартия» официально сообщило об успехе стабилизационной операции, которую проводили в жилых кварталах Купянска и близлежащих селах.

«Освобождены Кондрашовка, Радьковка и их окрестности и ряд кварталов на севере Купянска. Всего с 22 сентября по 12 декабря уничтожено 1027 россиян, 291 ранено, 13 в плену. В окружении более 200 оккупантов», — сообщили в официальном заявлении командования «Хартии».

Защитники Украины проинформировали, что участие в операции на Купянском направлении принимают: бригада «Хартия», 475-й штурмовой полк «Код 9.2» 92-й штурмовой бригады, подразделения Иностранного легиона ГУР МО и 144-й механизированной бригады.

«Группировка совершила прорыв к реке Оскол, перекрыв поставки врага», — подчеркнули в заявлении.

По информации командования, поисково-ударную группировку «Хартия» создал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в сентябре этого года, когда ситуация в Купянске обострилась. Задачей было ликвидировать российский прорыв.

Читайте также: Открывает новое направление фронта на Харьковщине – эксперт об ударе по дамбе

«Планирование и командование операцией осуществлял 2-й Корпус НГУ «Хартия» во взаимодействии с тактической группой «Купянск» и под непосредственным контролем Главнокомандующего ВСУ Сырского и Командующего НГУ Пивненко», — подчеркнули «хартийцы».

Напомним, ранее об успехе СОУ в Купянске и близлежащих населенных пунктах заявили аналитики группы DeepState. Они существенно изменили карту фронта в этом районе.

успехи СОУ в Купянске
Карта DeepState
Автор: Оксана Горун
Популярно
Сегодня 12 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 декабря 2025: какой праздник и день в истории
12.12.2025, 06:00
«Продолжение будет» — Терехов поздравил «Металлист» со 100-летним юбилеем 📷
«Продолжение будет» — Терехов поздравил «Металлист» со 100-летним юбилеем 📷
11.12.2025, 14:23
Новости Харькова – главное 12 декабря: окрестности Купянска освободили
Новости Харькова – главное 12 декабря: окрестности Купянска освободили
12.12.2025, 13:09
«Неожиданно»: эксперт сравнил отключения света в Харькове и других городах 📹
«Неожиданно»: эксперт сравнил отключения света в Харькове и других городах 📹
11.12.2025, 21:56
Как будут отключать свет в Харьковской области 12 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 12 декабря — график
11.12.2025, 19:38
О сильном ветре и гололеде предупреждают жителей Харькова и области
О сильном ветре и гололеде предупреждают жителей Харькова и области
12.12.2025, 13:37

Новости по теме:

10.05.2025
«Хартия» и 92 ОШБр освободили «Берлин»: обзор фронта (видео)
07.04.2025
У Сил обороны есть успехи на Боровском направлении: данные ISW
02.11.2024
В ВСУ показали, как контратаковали в центре Волчанска. Есть пленные оккупанты
18.10.2024
ВСУ на Белгородщине – Коваленко прокомментировал украинское наступление
01.10.2024
Ситуация в Волчанске: британская разведка прогнозирует успех СОУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Освобождены окрестности Купянска, в окружении более 200 россиян — «Хартия»», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 12:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование корпуса НГУ «Хартия» официально сообщило об успехе стабилизационной операции, которую проводили в жилых кварталах Купянска и близлежащих селах".