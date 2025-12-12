Освобождены окрестности Купянска, в окружении более 200 россиян — «Хартия»
Командование корпуса НГУ «Хартия» официально сообщило об успехе стабилизационной операции, которую проводили в жилых кварталах Купянска и близлежащих селах.
«Освобождены Кондрашовка, Радьковка и их окрестности и ряд кварталов на севере Купянска. Всего с 22 сентября по 12 декабря уничтожено 1027 россиян, 291 ранено, 13 в плену. В окружении более 200 оккупантов», — сообщили в официальном заявлении командования «Хартии».
Защитники Украины проинформировали, что участие в операции на Купянском направлении принимают: бригада «Хартия», 475-й штурмовой полк «Код 9.2» 92-й штурмовой бригады, подразделения Иностранного легиона ГУР МО и 144-й механизированной бригады.
«Группировка совершила прорыв к реке Оскол, перекрыв поставки врага», — подчеркнули в заявлении.
По информации командования, поисково-ударную группировку «Хартия» создал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в сентябре этого года, когда ситуация в Купянске обострилась. Задачей было ликвидировать российский прорыв.
Читайте также: Открывает новое направление фронта на Харьковщине – эксперт об ударе по дамбе
«Планирование и командование операцией осуществлял 2-й Корпус НГУ «Хартия» во взаимодействии с тактической группой «Купянск» и под непосредственным контролем Главнокомандующего ВСУ Сырского и Командующего НГУ Пивненко», — подчеркнули «хартийцы».
Напомним, ранее об успехе СОУ в Купянске и близлежащих населенных пунктах заявили аналитики группы DeepState. Они существенно изменили карту фронта в этом районе.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: звільнення, контрнаступ, контрнаступление, купянск, новости Харькова, освобождение, СОУ, Хартия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Освобождены окрестности Купянска, в окружении более 200 россиян — «Хартия»», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 12:52;