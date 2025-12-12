Освобождены окрестности Купянска, в окружении более 200 россиян — «Хартия»

Командование корпуса НГУ «Хартия» официально сообщило об успехе стабилизационной операции, которую проводили в жилых кварталах Купянска и близлежащих селах.

«Освобождены Кондрашовка, Радьковка и их окрестности и ряд кварталов на севере Купянска. Всего с 22 сентября по 12 декабря уничтожено 1027 россиян, 291 ранено, 13 в плену. В окружении более 200 оккупантов», — сообщили в официальном заявлении командования «Хартии».

Защитники Украины проинформировали, что участие в операции на Купянском направлении принимают: бригада «Хартия», 475-й штурмовой полк «Код 9.2» 92-й штурмовой бригады, подразделения Иностранного легиона ГУР МО и 144-й механизированной бригады.

«Группировка совершила прорыв к реке Оскол, перекрыв поставки врага», — подчеркнули в заявлении.

По информации командования, поисково-ударную группировку «Хартия» создал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в сентябре этого года, когда ситуация в Купянске обострилась. Задачей было ликвидировать российский прорыв.

«Планирование и командование операцией осуществлял 2-й Корпус НГУ «Хартия» во взаимодействии с тактической группой «Купянск» и под непосредственным контролем Главнокомандующего ВСУ Сырского и Командующего НГУ Пивненко», — подчеркнули «хартийцы».

Напомним, ранее об успехе СОУ в Купянске и близлежащих населенных пунктах заявили аналитики группы DeepState. Они существенно изменили карту фронта в этом районе.