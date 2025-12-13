ВСУ окружили россиян в Купянске: что будет дальше — мнение Машовца (видео)

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец убежден, что бои в Купянске для российского командования — «гиря» и «обуза». Но политическую целесообразность за него цепляться сбрасывать со счетов нельзя.

«Это локальная история»

Анализируя успешное контрнаступление Сил обороны Украины под Купянском в эфире 5 канала, Машовец подчеркнул: «По сути, в центре Купянска остался неполный сводный батальон (ВС РФ — Ред.), и он уже окружен со всех сторон. Их полностью в реальности физически окружили».

«В настоящее время их около 200 человек, как сообщают СМИ, в центральной части. Они отошли от северной части. И тут в центральной части города еще занимают определенные участки местности. Я думаю, в ближайшее время они будут зачищены», — отметил обозреватель.

При этом аналитик не прогнозирует, что украинские защитники продолжат контрнаступление и существенно потеснят врага в этом районе.

«Не думаю. Противник продолжает иметь преимущество значительное в силах и средствах. Я думаю, что это локальная история.

Она оказывает влияние определенным образом на оперативно-тактическом уровне», — высказался эксперт.

Успех ВСУ в Купянске притормозил наступление на Великий Бурлук

Об этом оперативно-тактическом влиянии Константин Машовец уже упоминал в своих обзорах, связывая события в Купянске с наступлением ВС РФ на двух других участках фронта на Харьковщине: в Волчанске и в направлении на Великий Бурлук.

«Из-за того, что 6-я армия противника задействована сразу на трех отдельных направлениях – Купянском, Великобурлукском и Волчанском, по сути, ее силы и средства растянуты, не сконцентрированы. И эти боевые действия в районе Купянска отвлекают. В противном случае командование 6-й армии противника смогло бы эти силы и средства, которые оно использует для боевых действий в Купянске, использовать севернее – на Великобурлукском направлении или усилить на Волчанском. Это было бы логичное решение. Вместо этого успешные действия ВСУ в районе Купянска, по сути, сковали значительную часть 6-й армии, поэтому она притормозила в наступлении на Великий Бурлук», — пояснил аналитик.

Он напомнил свое мнение, озвученное неоднократно: «Купянск, по сути, станет гирей, обузой для российского командования. Особенно для ГВ «Север».

«Не думаю, что сточат все резервы, чтобы подтвердить слова Путина»

Исходя из таких аргументов, Машовец считает, что бросать все силы на очередное «освобождение» Купянска россияне в ближайшее время не станут. Однако политика может возобладать над военной логикой.

«В российских штабах тоже сидят не полные идиоты. По крайней мере, их учили расставлять приоритеты в планировании, организации и ведении боевых действий. Поэтому я не думаю, что они ради того, чтобы подтвердить слова Путина, упрутся рогом и сточат свои резервы. Хотя может быть и такое. Степень того, что называется «политическая целесообразность» на уровне планирования и ведения боевых действий военным командованием россиян, иногда спускается к тактическим отметкам», — сказал обозреватель «Информационного сопротивления».