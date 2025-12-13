Live

ВСУ окружили россиян в Купянске: что будет дальше — мнение Машовца (видео)

Фронт 15:43   13.12.2025
Оксана Горун
ВСУ окружили россиян в Купянске: что будет дальше — мнение Машовца (видео) Фото: sprotyv.info

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец убежден, что бои в Купянске для российского командования — «гиря» и «обуза». Но политическую целесообразность за него цепляться сбрасывать со счетов нельзя.

«Это локальная история»

Анализируя успешное контрнаступление Сил обороны Украины под Купянском в эфире 5 канала, Машовец подчеркнул:  «По сути, в центре Купянска остался неполный сводный батальон (ВС РФ — Ред.), и он уже окружен со всех сторон. Их полностью в реальности физически окружили».

«В настоящее время их около 200 человек, как сообщают СМИ, в центральной части. Они отошли от северной части. И тут в центральной части города еще занимают определенные участки местности. Я думаю, в ближайшее время они будут зачищены», — отметил обозреватель.

При этом аналитик не прогнозирует, что украинские защитники продолжат контрнаступление и существенно потеснят врага в этом районе.

«Не думаю. Противник продолжает иметь преимущество значительное в силах и средствах. Я думаю, что это локальная история.
Она оказывает влияние определенным образом на оперативно-тактическом уровне», — высказался эксперт.

Видео: 5 канал

Успех ВСУ в Купянске притормозил наступление на Великий Бурлук

Об этом оперативно-тактическом влиянии Константин Машовец уже упоминал в своих обзорах, связывая события в Купянске с наступлением ВС РФ на двух других участках фронта на Харьковщине: в Волчанске и в направлении на Великий Бурлук.

«Из-за того, что 6-я армия противника задействована сразу на трех отдельных направлениях – Купянском, Великобурлукском и Волчанском, по сути, ее силы и средства растянуты, не сконцентрированы. И эти боевые действия в районе Купянска отвлекают. В противном случае командование 6-й армии противника смогло бы эти силы и средства, которые оно использует для боевых действий в Купянске, использовать севернее – на Великобурлукском направлении или усилить на Волчанском. Это было бы логичное решение. Вместо этого успешные действия ВСУ в районе Купянска, по сути, сковали значительную часть 6-й армии, поэтому она притормозила в наступлении на Великий Бурлук», — пояснил аналитик.

Читайте также: ISW: Украинская контратака в Купянске показывает, что Путин неправ (видео)

Он напомнил свое мнение, озвученное неоднократно: «Купянск, по сути, станет гирей, обузой для российского командования. Особенно для ГВ «Север».

Видео: 5 канал

«Не думаю, что сточат все резервы, чтобы подтвердить слова Путина»

Исходя из таких аргументов, Машовец считает, что бросать все силы на очередное «освобождение» Купянска россияне в ближайшее время не станут. Однако политика может возобладать над военной логикой.

«В российских штабах тоже сидят не полные идиоты. По крайней мере, их учили расставлять приоритеты в планировании, организации и ведении боевых действий. Поэтому я не думаю, что они ради того, чтобы подтвердить слова Путина, упрутся рогом и сточат свои резервы. Хотя может быть и такое. Степень того, что называется «политическая целесообразность» на уровне планирования и ведения боевых действий военным командованием россиян, иногда спускается к тактическим отметкам», — сказал обозреватель «Информационного сопротивления».

Автор: Оксана Горун
