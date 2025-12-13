ЗСУ оточили росіян у Куп’янську: що буде далі – думка Машовця (відео)

Воєнний оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець переконаний, що бої в Куп’янську для російського командування – “гиря” та “тягар”. Але політичну доцільність за нього чіплятися скидати з рахунків не можна.

“Це локальна історія”

Аналізуючи успішний контрнаступ Сил оборони України під Куп’янськом в етері 5 каналу, Машовець наголосив: “По суті, в центрі Куп’янська залишився неповний зведений батальйон (ЗС РФ – Ред.), і він уже оточений з усіх боків. Їх повністю насправді фізично оточили”.

“Зараз їх близько 200 осіб, як повідомляють ЗМІ, в центральній частині. Вони відійшли з північної частини. І отут, у центральній частині міста, ще займають певні ділянки місцевості. Я думаю, найближчим часом вони будуть зачищені”, – зазначив оглядач.

При цьому аналітик не прогнозує, що українські захисники продовжать контрнаступ і суттєво потіснять ворога в цьому районі.

“Не думаю. Противник продовжує мати перевагу значну в силах і засобах. Я думаю, що це локальна історія. Вона впливає певним чином на оперативно-тактичному рівні”, – висловився експерт.

Відео: 5 канал

Успіх ЗСУ в Куп’янську пригальмував наступ на Великий Бурлук

Про цей оперативно-тактичний вплив Костянтин Машовець уже згадував у своїх оглядах, пов’язуючи події в Куп’янську з наступом ЗС РФ на двох інших ділянках фронту на Харківщині: у Вовчанську та в напрямку на Великий Бурлук.

“Через те, що 6-та армія противника залучена одразу на трьох окремих напрямках – Куп’янському, Великобурлуцькому та Вовчанському, по суті, її сили та засоби розтягнуті, не сконцентровані. І ці бойові дії в районі Куп’янська відволікають. В іншому випадку командування 6-ї армії противника змогло б ці сили та засоби, які воно використовує для бойових дій у Куп’янську, використати північніше – на Великобурлуцькому напрямку або посилити на Вовчанському. Це було б логічне рішення. Замість цього успішні дії ЗСУ в районі Куп’янська, по суті, скували значну частину 6-ї армії, через це вона пригальмувала в наступі на Великий Бурлук”, — пояснив аналітик.

Він нагадав свою думку, озвучену неодноразово: “Куп’янськ, по суті, стане гирею, тягарем для російського командування. Особливо для УВ “Север”.

Відео: 5 канал

“Не думаю, що сточать усі резерви, щоб підтвердити слова Путіна”

Виходячи з таких аргументів, Машовець вважає, що кидати всі сили на чергове “освобождение” Куп’янська росіяни найближчим часом не стануть. Однак політика може взяти гору над військовою логікою.

“У штабах російських теж сидять не повні ідіоти. Принаймні, їх вчили розставляти пріоритети в плануванні, в організації та веденні бойових дій. Тому я не думаю, що вони заради того, щоб підтвердити слова Путіна, впруться рогом і сточать свої резерви. Хоча може бути й таке. Ступень того, що називається “політична доцільність” на рівні планування та ведення бойових дій військовим командуванням росіян іноді спускається до тактичних позначок”, – сказав оглядач “Інформаційного спротиву”.