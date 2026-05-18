На понад 5 мільйонів гривень накопав піску – підприємець отримав підозру
Бізнесмен отримав підозру через незаконний видобуток понад 33,5 тис. тонн піску на мільйони гривень у Харківській області, повідомила регіональна прокуратура.
У липні 2024 року підприємець з Берестина — директор приватного підприємства, під виглядом геологічного вивчення ділянки організував масштабний видобуток корисних копалин і налагодив цілий «кар’єрний бізнес».
Для цього він за результатами електронного аукціону отримав від Держгеонадр спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку піску на ділянці «Балка Довга» біля села Петрівка Берестинського району.
Спочатку фірма мала пройти процедуру оцінки впливу на довкілля, а до її завершення жоден видобуток корисних копалин заборонений. Однак керівник підприємства ігнорував ці вимоги.
Без належних документів і спецдозволу, не затвердивши план розробки родовища, директор компанії розпочав видобуток піску. Для цього наймав людей і орендував спецтехніку.
Упродовж липня 2024 – квітня 2026 року з кар’єру незаконно вивезли більше 33,5 тис. тонн піску на загальну суму понад 5 млн гривень. У подальшому підприємець продавав «товар» іншим суб’єктам господарювання.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.
Встановлюють інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Відео: Харківська обласна прокуратура
Категорії: Події, Харків; Теги: карьер, песок, Харьковська обласна прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 19:15;