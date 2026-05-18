Live

На понад 5 мільйонів гривень накопав піску – підприємець отримав підозру

Події 19:15   18.05.2026
Оксана Якушко
На понад 5 мільйонів гривень накопав піску – підприємець отримав підозру

Бізнесмен отримав підозру через незаконний видобуток понад 33,5 тис. тонн піску на мільйони гривень у Харківській області, повідомила регіональна прокуратура.

У липні 2024 року підприємець з Берестина — директор приватного підприємства, під виглядом геологічного вивчення ділянки організував масштабний видобуток корисних копалин і налагодив цілий «кар’єрний бізнес».

Для цього він за результатами електронного аукціону отримав від Держгеонадр спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку піску на ділянці «Балка Довга» біля села Петрівка Берестинського району.

Спочатку фірма мала пройти процедуру оцінки впливу на довкілля, а до її завершення жоден видобуток корисних копалин заборонений. Однак керівник підприємства ігнорував ці вимоги.

Без належних документів і спецдозволу, не затвердивши план розробки родовища, директор компанії розпочав видобуток піску. Для цього наймав людей і орендував спецтехніку.

Упродовж липня 2024 – квітня 2026 року з кар’єру незаконно вивезли більше 33,5 тис. тонн піску на загальну суму понад 5 млн гривень. У подальшому підприємець продавав «товар» іншим суб’єктам господарювання.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.

Встановлюють інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків й область

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Гроза, дощ і спека. Прогноз погоди на 19 травня у Харкові й області
Гроза, дощ і спека. Прогноз погоди на 19 травня у Харкові й області
18.05.2026, 20:00
Сімейна трагедія: чоловіка зарізали у власній квартирі
Сімейна трагедія: чоловіка зарізали у власній квартирі
18.05.2026, 18:44
На понад 5 мільйонів гривень накопав піску – підприємець отримав підозру
На понад 5 мільйонів гривень накопав піску – підприємець отримав підозру
18.05.2026, 19:15
Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків й область
Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків й область
18.05.2026, 16:13
Виробляли сотні тисяч цигарок без ліцензії: 8 підозр “бізнесменам”
Виробляли сотні тисяч цигарок без ліцензії: 8 підозр “бізнесменам”
18.05.2026, 17:43
В одному з районів Харкова у вівторок не буде газу: адреси
В одному з районів Харкова у вівторок не буде газу: адреси
18.05.2026, 14:20

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На понад 5 мільйонів гривень накопав піску – підприємець отримав підозру», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 19:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємець отримав підозру через незаконний видобуток понад 33,5 тис. тонн піску на мільйони гривень у Харківській області, повідомила регіональна прокуратура.".